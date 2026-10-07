Tale e Quale Show, imitazioni 7 ottobre 2026: Alicia Keys, Geolier e un omaggio a Totò e Chaplin

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La terza puntata di Tale e Quale Show, in onda mercoledì 7 ottobre 2026 alle 21:30 su Rai 1, porta sul palco una serie di trasformazioni che promettono una serata ricca di musica, imitazioni e sorprese. Carlo Conti guida la gara con la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, mentre la classifica vede una protagonista assoluta. Il pubblico vuole sapere: chi imita chi? Quali sono le prove più attese? E come cambia la classifica dopo due puntate?

Le imitazioni della terza puntata: Selma è Alicia Keys, Perroni diventa Geolier

La serata si apre con la trasformazione più attesa: Selma Ezzine interpreta Alicia Keys, una prova che richiede voce, intensità e presenza scenica. Selma arriva alla terza puntata da capolista e punta a confermare il suo dominio con un’icona della musica internazionale. Andrea Perroni cambia completamente registro e diventa Geolier, portando sul palco il rap napoletano e una performance che mescola ritmo e interpretazione.

Tra le imitazioni più forti troviamo Roberta Morise nei panni di Loredana Bertè, Stefano Meloccaro come Gianni Morandi, Max Paiella che si trasforma in Francesco Gabbani, Paola Perego che interpreta Orietta Berti, Maddalena Corvaglia nelle vesti di Geri Halliwell, Vladimir Randazzo come Sayf, Jasmine Carrisi che diventa Anna, e Anna Pettinelli che affronta Doris Day. La prova più curiosa è quella di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che portano in scena Totò e Charlie Chaplin, puntando su recitazione, mimica e comicità, un omaggio alla storia dello spettacolo che promette di sorprendere la giuria.

Selma guida la classifica di Tale e Quale Show : Perroni e Morise inseguono

Dopo due puntate, la classifica generale vede Selma Ezzine saldamente al comando con 134 punti, grazie alle vittorie ottenute con Raye nella prima serata e con Beyoncé nella seconda. Alle sue spalle c’è Andrea Perroni con 118 punti, protagonista di un percorso in crescita, seguito da Roberta Morise con 115 punti, sempre più convincente nelle sue trasformazioni.

La parte centrale della classifica vede Stefano Meloccaro a 101 punti, Max Paiella a 92, Paola Perego a 87, Maddalena Corvaglia a 82, Vladimir Randazzo a 78, Jasmine Carrisi a 73, e la coppia Insinna–Cirilli a 68. Chiude la classifica Anna Pettinelli con 60 punti, chiamata a una prova importante per recuperare terreno.

Una terza puntata di Tale e Quale Show che punta su musica, trasformazioni e nostalgia

La puntata del 7 ottobre 2026 di Tale e Quale Show unisce imitazioni vocali, recitazione e momenti che giocano con la memoria televisiva. Le trasformazioni di Selma e Perroni guidano la serata, mentre la coppia Insinna–Cirilli porta un omaggio che mescola cinema e comicità. La gara entra nel vivo e la classifica inizia a delineare i protagonisti della sedicesima edizione, con Selma che prova a blindare il suo primato e gli inseguitori pronti a ribaltare tutto con una performance decisiva.