Svolta per il Gino Lisa di Foggia: si vola a Praga
Ottime notizie per l'aeroporto di Foggia e per tutto il turismo della Capitanata! È in arrivo il primo grande collegamento internazionale per l'estate 2027: Foggia - Praga
SVOLTA INTERNAZIONALE PER IL "GINO LISA": NEL 2027 SI VOLA DA FOGGIA A PRAGA!
Ottime notizie per l'aeroporto di Foggia e per tutto il turismo della Capitanata! È in arrivo il primo grande collegamento internazionale per l'estate 2027: Foggia - Praga.
Un progetto concreto che prende forma grazie al gioco di squadra sul territorio:
100.000 euro stanziati per un piano di marketing mirato direttamente in Repubblica Ceca, con l'obiettivo di attrarre flussi turistici verso il Gargano e i Monti Dauni.
Sinergia istituzionale: l'investimento vede uniti in prima linea la Camera di Commercio, la Provincia di Foggia e il Comune di Vieste.
Nuove opportunità: un ponte aereo settimanale (sviluppato in collaborazione con Aeroitalia e tour operator locali) che permetterà anche ai foggiani di raggiungere comodamente il cuore dell'Europa partendo da casa.
Dopo i collegamenti nazionali (come Milano, Torino e Bergamo), il "Gino Lisa" guarda finalmente oltre confine, puntando a diventare una porta d'accesso strategica per la nostra terra.
Voi cosa ne pensate di questa nuova tratta? Siete pronti a preparare le valigie per Praga?
tratto da: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557277080209