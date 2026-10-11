Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte: cast, trama e location del film evento di Rai1

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il film tv “Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte” porta in prima serata su Rai1 la storia di un uomo che ha trasformato la sua vita in un cammino di solidarietà e fede. L’opera racconta la nascita della Missione di Speranza e Carità e il percorso che ha portato Biagio a diventare un punto di riferimento per i più fragili. Ma cosa vedremo nel film? Chi compone il cast? Quali luoghi sono stati scelti per raccontare questa storia? E quali sono le anticipazioni più forti della serata?

Il cast del film: Alessio Vassallo guida una squadra ricca di volti siciliani

Il protagonista è Alessio Vassallo, che interpreta Biagio con un approccio intenso e spirituale. Accanto a lui ci sono Donatella Finocchiaro nel ruolo di Rosa, Antonio Catania e Alessandra Fazzino nei panni dei genitori Giuseppe e Maria, mentre Giuseppe Spata interpreta Tano, l’amico che rappresenta uno dei legami più significativi della vita del protagonista.

Il cast artistico comprende anche Claudia Gusmano, Ignacio Paurici, Enrico Roccaforte, Chiara Russo, Chiara Cavaliere, Ferdinando Gattuccio, Gigi Borruso, Toti Mancuso, Tonino La Mantia e Gaetano Aronica nel ruolo del Cardinale Pappalardo. La regia è firmata da Costanza Quatriglio, mentre la produzione è di Anele in collaborazione con Rai Fiction.

Trama: il cammino che trasforma Biagio Conte in un simbolo di solidarietà

Il film segue la vita di Biagio Conte dagli anni Novanta, quando decide di abbandonare la sicurezza della sua famiglia per dedicarsi agli ultimi. Parte da Palermo e raggiunge Assisi a piedi, dove un incontro decisivo con un senzatetto gli rivela la sua vocazione.

Al ritorno, sceglie di vivere accanto ai senzatetto della stazione centrale. Con l’aiuto di don Pino, inizia a costruire una comunità che offre cibo, riparo e dignità. L’arrivo di Totò, un bambino cresciuto nella strada, e di sua madre Rosa, spinge Biagio a cercare un luogo sicuro per chi non ha nulla.

Individua un palazzo storico abbandonato e, per ottenerlo, intraprende un digiuno che scuote la città. Nasce così la Missione di Speranza e Carità, che diventa un punto di riferimento per senzatetto, donne in difficoltà e persone ai margini. Biagio affronta ostacoli, burocrazia e interessi economici, ma la sua determinazione lo porta a fondare una seconda struttura dedicata alle donne. Il film racconta anche la riconciliazione con la famiglia e con gli amici, mostrando l’impatto che la sua opera ha avuto sulla città.

Location: Palermo e Assisi, due luoghi che raccontano il cammino spirituale di Biagio Conte

Le location sono uno degli elementi più forti del film. Palermo è protagonista con i suoi quartieri popolari, la stazione centrale, i vicoli del centro storico, il litorale e i palazzi monumentali. La città diventa specchio delle contraddizioni che Biagio ha scelto di affrontare: povertà, abbandono, ma anche bellezza e rinascita.

Alcune sequenze sono girate nei dintorni di Assisi, nei luoghi che hanno segnato il percorso spirituale di San Francesco e che hanno accompagnato la trasformazione interiore del protagonista. Il cammino verso Assisi rappresenta la nascita della sua vocazione, mentre il ritorno a Palermo segna la missione concreta che ha portato avanti fino alla fine.