Spari contro bus Atac a Roma, terrore a Torrevecchia

Paura nella notte romana quando colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un autobus della linea 46B dell'Atac in zona Torrevecchia. L'episodio ha causato grande spavento tra i passeggeri e l'a...

Paura nella notte romana quando colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un autobus della linea 46B dell'Atac in zona Torrevecchia. L'episodio ha causato grande spavento tra i passeggeri e l'autista, fortunatamente senza provocare feriti.

Il grave episodio nella notte

L'attacco è avvenuto tra il 21 e il 22 gennaio mentre l'autobus transitava nella periferia nord-ovest della capitale. I proiettili hanno mandato in frantumi due finestrini del mezzo, scatenando il panico a bordo. "Un gesto criminale" lo hanno definito i sindacati di categoria. Situazioni di tensione si erano già verificate su altre arterie nazionali.

Sciopero di quattro ore proclamato dai sindacati

In risposta all'escalation di violenza contro il trasporto pubblico, i sindacati hanno proclamato uno sciopero di quattro ore per la serata di oggi. "Non si può più andare avanti così" hanno dichiarato i rappresentanti dei lavoratori, chiedendo maggiori tutele per autisti e passeggeri. Lo stop annunciato interesserà le linee di superficie nella fascia serale.

Indagini della polizia in corso

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare gli autori del gesto. La zona di Primavalle e Torrevecchia è nota per episodi di microcriminalità e i residenti chiedono da tempo un maggiore presidio delle forze dell'ordine.