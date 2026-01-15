Incidente sulla tangenziale di Foggia, un ferito

Un incidente stradale si è verificato oggi sulla tangenziale di Foggia. Due autovetture si sono scontrate violentemente all'altezza del km 21+200, causando il ferimento di una persona. Sul posto sono...

Un incidente stradale si è verificato oggi sulla tangenziale di Foggia. Due autovetture si sono scontrate violentemente all'altezza del km 21+200, causando il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

La dinamica dello scontro

Per cause ancora da accertare, le due auto si sono scontrate in modo violento lungo la tangenziale. L'impatto è avvenuto nel primo pomeriggio, causando rallentamenti al traffico nella zona. Come già accaduto nei giorni scorsi su altre arterie pugliesi, la strada si conferma teatro di sinistri frequenti.

I soccorsi e le indagini

Il ferito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli agenti della polizia stradale stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, acquisendo le testimonianze di eventuali testimoni e analizzando i segni sull'asfalto.

Il problema della sicurezza stradale

La tangenziale di Foggia è da tempo al centro di polemiche per la sicurezza. Negli ultimi mesi si sono registrati diversi incidenti, alcuni dei quali mortali. Le istituzioni locali hanno più volte sollecitato interventi di messa in sicurezza dell'arteria, fondamentale per la viabilità del capoluogo dauno.