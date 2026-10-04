Sondaggi GF Vip 4 ottobre 2026: Moreno rischia grosso

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Il televoto del Grande Fratello Vip entra nel vivo in vista della puntata di lunedì 5 ottobre su Canale 5. In nomination ci sono Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Federica Morello e Moreno Morello e questa volta il pubblico deve scegliere quale concorrente salvare attraverso il televoto. Il meno votato non dovrà però abbandonare immediatamente la Casa più spiata d’Italia.

Diventerà infatti il secondo candidato alla prossima eliminazione insieme a Giancarlo Danto. Intanto i sondaggi online del 4 ottobre 2026 iniziano a fornire indicazioni interessanti. Guendalina Tavassi e Marina La Rosa risultano particolarmente forti nelle preferenze raccolte sul web. Federica Morello si trova invece in una posizione intermedia e conserva un discreto margine. A rischiare maggiormente, almeno sulla base delle rilevazioni disponibili, sarebbe Moreno Morello. Naturalmente soltanto il televoto ufficiale permetterà di conoscere il verdetto definitivo.

GF Vip, le percentuali del sondaggio

Nella rilevazione aggiornata al 4 ottobre, Guendalina Tavassi raccoglie il 35% delle preferenze. Lo stesso risultato viene raggiunto da Marina La Rosa, anche lei al 35%. Le due concorrenti si dividono quindi la prima posizione del sondaggio.

Più distante appare invece Federica Morello, che raggiunge il 20%. A chiudere la classifica troviamo Moreno Morello con appena il 10%. La distanza tra Moreno e gli altri concorrenti appare dunque piuttosto consistente; anche altre rilevazioni circolate online nelle ultime ore lo collocano nelle retrovie. Le percentuali cambiano da un sondaggio all’altro, ma il quadro generale resta interessante. Moreno sembra infatti incontrare maggiori difficoltà rispetto agli altri tre nominati, mentre Guendalina e Marina, invece, possono contare su un sostegno molto forte sul web.



Federica resta in corsa e in alcune rilevazioni ottiene percentuali persino superiori alle due rivali. La situazione potrebbe comunque cambiare sensibilmente prima della chiusura delle votazioni. I sondaggi pubblicati online coinvolgono infatti soltanto gli utenti che decidono di parteciparvi. Non costituiscono un campione rappresentativo di tutti gli spettatori del Grande Fratello Vip. Soprattutto, non hanno alcun collegamento con i voti effettivamente raccolti dal televoto ufficiale. Per questo motivo le percentuali vanno considerate esclusivamente come un’indicazione delle preferenze online. La posizione di Moreno resta comunque quella da tenere maggiormente sotto osservazione. Il concorrente meno votato raggiungerà Giancarlo Danto tra i candidati alla futura eliminazione. Le prossime ore saranno quindi decisive per capire se gli equilibri mostrati dai sondaggi cambieranno; il risultato ufficiale sarà annunciato durante la puntata del GF Vip di lunedì 5 ottobre.

Fonte: Facebook

FONTI:

TGCOM24

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