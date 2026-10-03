Grande Fratello Vip: cosa c’è realmente tra Piera e Alessandro?

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Piera Meloni torna al centro delle dinamiche sentimentali del Grande Fratello VIP 9. Nella puntata del 2 ottobre si è parlato ancora una volta del suo rapporto con Alessandro Roncaccia. A far discutere è stata anche l’esibizione in piscina di Federica Morello insieme ai ragazzi della Casa. Cesara Buonamici ha sostenuto che Piera fosse infastidita dalla vicinanza tra Federica e Roncaccia. Ma proprio durante la pubblicità sarebbe emerso un retroscena decisamente diverso. Piera si è confrontata con Federica e ha ridimensionato parecchio la questione Roncaccia. La concorrente avrebbe infatti ammesso di aver “rosicato” maggiormente vedendo Federica insieme ad Alessandro Varsi. Una precisazione che ha immediatamente acceso nuove domande sulle reali preferenze della gieffina. Nel frattempo Roncaccia, interrogato direttamente da Ilary Blasi, ha ammesso senza esitazioni il proprio interesse per Piera. Il triangolo, insomma, potrebbe essere decisamente più complicato di quanto apparso inizialmente.

Piera ridimensiona Roncaccia: spunta Varsi

Il momento più curioso sarebbe arrivato a telecamere della diretta momentaneamente “spente”, durante la pausa pubblicitaria. Secondo quanto riportato sul fuorionda, Piera avrebbe confessato di essere stata molto più infastidita dalla vicinanza tra Federica e Varsi rispetto a quella tra la stessa Federica e Roncaccia. Una vera stoccata indiretta ad Alessandro, soprattutto considerando quanto il GF VIP abbia insistito nelle ultime settimane sul feeling nato tra i due. Roncaccia aveva già dichiarato apertamente di essere interessato a Piera e, durante l’ultima puntata, alla domanda di Ilary Blasi “Ti piace Piera?” ha risposto chiaramente di sì. Piera, invece, sembra mantenere una posizione molto più sfumata. Nel confronto avuto con Federica avrebbe spiegato che le immagini con Roncaccia mostrate dal programma rappresenterebbero soprattutto momenti scherzosi, ridimensionando così il peso del loro rapporto. Il particolare su Varsi, però, inevitabilmente incuriosisce. Anche Jonathan Kashanian avrebbe ricordato come, all’inizio dell’esperienza nella Casa, proprio Varsi avesse manifestato un primo interesse per Piera. La situazione sentimentale della concorrente resta quindi tutt’altro che definita, soprattutto dopo la lettera ricevuta dal fidanzato Gianmarco e le lacrime in diretta. Una cosa, però, appare chiara: dopo il fuorionda della pubblicità, Roncaccia potrebbe non essere l’unico uomo della Casa coinvolto nei pensieri di Piera.

Fonte: Facebook

FONTI:

Grande Fratello

La tua Fonte

Mediaset Infinity