Serie D
Serie D, Malcore scalda il mercato
Sull’ex Barletta e Manfredonia si muovono le big del girone H
A cura di Ilsipontino
19 novembre 2026 06:53
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Giancarlo Malcore torna ad essere l’attaccante più ambito dalle big di Serie D.
L’attaccante ex Manfredonia e Barletta é in uscita dall’Altamura, dove ha trovato poco spazio, e su di lui si è subito catapultata la Turris.
Ma il giocatore è seguitissimo anche in Puglia dove si sono mosse, tra le altre, anche Brindisi e Martina.