Serie D Serie D, Malcore scalda il mercato

Sull’ex Barletta e Manfredonia si muovono le big del girone H

Giancarlo Malcore torna ad essere l’attaccante più ambito dalle big di Serie D.

L’attaccante ex Manfredonia e Barletta é in uscita dall’Altamura, dove ha trovato poco spazio, e su di lui si è subito catapultata la Turris.

Ma il giocatore è seguitissimo anche in Puglia dove si sono mosse, tra le altre, anche Brindisi e Martina.