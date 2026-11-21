Serie D
Serie D, girone H: domani la tredicesima giornata
Turno in trasferta per il Manfredonia
A cura di Ilsipontino
21 novembre 2026 07:00
Aggiungici a Fonti Google Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google Seguici su Google Seguici su Google News Seguici su Google News
Tredicesima giornata A 22/11/2027
Bisceglie - Real Forio
Ebolitana - Turris
Francavilla - Manfredonia
Ischia - Fidelis Andria
Martina - Brindisi
Melfi - Gladiator
Nardò - Real Aversa
Nocerina - Virtus Francavilla
Palmese - Gravina
Classifica
Virtus Francavilla 27
Gravina 23
Martina 22
Turris 22
Brindisi 22
Gladiator 21
Fidelis Andria 20
Manfredonia 18
Palmese 17
Real Aversa 17
Bisceglie 15
Melfi 14
Nocerina 13
Real Forio 12
Ischia 10
Ebolitana 10
Francavilla 8
Nardò 8
Quattordicesima giornata A 29/11/2027
Brindisi - Palmese
Fidelis Andria - Bisceglie
Turris - Nocerina
Gladiator - Ischia
Gravina - Melfi
Manfredonia - Martina
Real Aversa - Francavilla
Real Forio - Ebolitana
Virtus Francavilla - Nardò