Operazione GDF Sequestrate quattro Ferrari e una Porsche a un soggetto indagato per trasferimento fraudolento di valori

GUARDIA DI FINANZA: sequestrate quattro Ferrari e una Porsche, ritenute riconducibili a un soggetto indagato per trasferimento fraudolento di valori.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, ha eseguito un sequestro preventivo d’iniziativa nei confronti di un soggetto attualmente indagato per trasferimento fraudolento di valori.

La misura cautelare reale d’urgenza, finalizzata alla confisca per sproporzione e successivamente convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari, ha riguardato quattro autovetture di lusso del marchio Ferrari e una Porsche.

L’intervento trae origine da un controllo su un carico di gasolio agricolo di contrabbando. I finanzieri della Compagnia di San Severo e della Tenenza di Lucera, sviluppando d’iniziativa gli accertamenti di polizia giudiziaria, hanno proceduto alla perquisizione di locali nella disponibilità del trasportatore, situati nel Comune di Torremaggiore (FG).

All’interno del garage annesso ai locali perquisiti sono state rinvenute cinque autovetture di lusso, custodite da un soggetto terzo ma ritenute riconducibili all’indagato, che gliele avrebbe affidate prima di essere sottoposto a una misura cautelare personale coercitiva.

Nel complesso, oltre ai 1.150 litri di gasolio agricolo, ai 1.744 litri di gasolio per autotrazione e al veicolo commerciale leggero utilizzato per il trasporto illecito, sono state sequestrate le autovetture di lusso per un valore commerciale superiore a 1 milione di euro.

L’operazione conferma la trasversalità dell’azione della Guardia di Finanza e il costante impegno del Corpo nel contrasto alla criminalità economico finanziaria, con particolare attenzione all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati dalle consorterie criminali.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. L’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria foggiana, non può essere considerato colpevole fino all’eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.