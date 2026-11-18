Possibili disagi Sciopero Generale: Ase, possibili disagi domani a Manfredonia

Sciopero Generale: Ase, possibili disagi domani a Manfredonia

SCIOPERO GENERALE DEL 20 NOVEMBRE 2026: POSSIBILI DISAGI NEI SERVIZI DI IGIENE URBANA A MANFREDONIA

ASE S.p.A. invita la cittadinanza a non conferire rifiuti nella giornata di venerdì 20 novembre. Saranno garantiti i servizi essenziali previsti dalla normativa vigente.

ASE S.p.A. informa la cittadinanza che, in occasione dello sciopero generale nazionale proclamato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) per venerdì 20 novembre 2026, potrebbero verificarsi disagi e interruzioni nell'ordinario svolgimento dei servizi di igiene urbana sul territorio comunale di Manfredonia.

L'astensione dal lavoro, prevista per l'intera giornata e rivolta ai lavoratori dei settori pubblici e privati, potrebbe interessare anche il personale impiegato nei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti.

Nel rispetto del diritto di sciopero e delle disposizioni normative che disciplinano i servizi pubblici essenziali, ASE S.p.A. assicurerà comunque lo svolgimento delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dalla Legge n. 146/1990, dalla Legge n. 83/2000 e dal Codice di regolamentazione del diritto di sciopero sottoscritto con le organizzazioni sindacali.

In particolare, saranno garantiti i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati presso le utenze considerate prioritarie, tra cui istituti scolastici, ospedali, case di cura, ospizi, orfanotrofi e stazione ferroviaria.

Saranno inoltre assicurati gli interventi essenziali di spazzamento, raccolta e lavaggio dei mercati, la raccolta delle siringhe, le attività urgenti di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione su segnalazione dell'autorità sanitaria, nonché le operazioni di smaltimento in discarica. Al fine di contenere eventuali criticità igienico-sanitarie e agevolare il successivo ripristino delle normali condizioni di servizio, ASE S.p.A. invita tutti i cittadini ad astenersi dal conferimento dei rifiuti per l'intera giornata di venerdì 20 novembre 2026.

La collaborazione della cittadinanza rappresenta un elemento fondamentale per evitare accumuli di rifiuti sul territorio e consentire agli operatori di procedere, nei giorni successivi, al recupero delle attività eventualmente sospese o rallentate.

L'Azienda prevede di poter ripristinare la regolarità dei servizi nell'arco delle 48 ore successive alla giornata di sciopero, compatibilmente con l'effettiva adesione del personale e con le conseguenti esigenze organizzative.

ASE S.p.A., nel rispetto delle prerogative sindacali e del diritto di sciopero dei lavoratori, ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione, rinnovando il proprio impegno a contenere quanto più possibile i disagi e a garantire la tutela dell'igiene e del decoro urbano.

Manfredonia, 18 novembre 2026