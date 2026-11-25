Sanità territoriale Sanità territoriale: Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo chiedono alla Regione di riaprire il tavolo con i medici

Sanità territoriale: Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo chiedono alla Regione di riaprire il tavolo con i medici

Nota congiunta dei Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo

SANITÀ TERRITORIALE: MANFREDONIA, MATTINATA E MONTE SANT'ANGELO CHIEDONO ALLA REGIONE DI RIAPRIRE IL TAVOLO CON I MEDICI

I Comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo chiedono alla Regione Puglia di riaprire in tempi rapidi il tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali della medicina generale, per arrivare a un’intesa che assicuri la continuità dei servizi sanitari sul territorio anche dopo il 31 dicembre.

L’interruzione delle trattative per il rinnovo dell’Accordo integrativo regionale desta preoccupazione nelle nostre comunità. Gli ambulatori associati, gli orari di apertura più ampi e l’assistenza domiciliare permettono a molti cittadini di curarsi vicino a casa. La continuità di questi servizi è particolarmente importante per le persone anziane, per chi convive con una patologia cronica e per chi ha difficoltà a spostarsi.

"Chiediamo alla Regione di riportare le parti al tavolo e di lavorare, insieme ai rappresentanti dei medici, a una soluzione condivisa. Serve un accordo che individui le risorse e le condizioni organizzative per garantire, già dal 1° gennaio, la continuità dei servizi su cui oggi contano le nostre comunità."

In un territorio già alle prese con le criticità del 118 e con le incertezze sul futuro dei Punti di Primo Intervento, un indebolimento della medicina di prossimità rischierebbe di rendere più difficile l’accesso alle cure e di aumentare la pressione sui pronto soccorso.

Come amministrazioni comunali siamo disponibili a portare al confronto le esigenze dei nostri territori. La priorità è che la Regione riapra il dialogo con i medici prima della scadenza dell’accordo ponte e dia ai cittadini certezze sui servizi a cui potranno accedere da gennaio.

I Comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo