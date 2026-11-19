Gattini uccisi San Giovanni Rotondo, gatti uccisi: "Non chiamatela ragazzata"

Un gattino ucciso con i petardi. Un altro trovato morto nello stesso luogo. Non posso e non voglio liquidarlo come una ragazzata.

Un gattino ucciso con i petardi. Un altro trovato morto nello stesso luogo. Non posso e non voglio liquidarlo come una ragazzata.



La crudeltà verso un essere indifeso non è mai un gioco: è un campanello d’allarme che interroga l’intera Comunità. Ciò che è stato riferito, se accertato, rivela una ferita educativa che non possiamo ignorare.



Prima di ogni cosa servono i fatti. Per questo chiedo che si verifichino subito le telecamere presenti nell’area e che le Autorità competenti, nel rispetto assoluto della tutela dei minori eventualmente coinvolti, accertino con rigore quanto accaduto.



Ma non basta l’indignazione. Servono scuola, famiglie e istituzioni insieme: perché una Comunità si misura da come tratta chi non ha voce, animali compresi.



Serve solo coraggio, anche per guardare in faccia ciò che ci dà fastidio vedere.

Pio Cisternino - Consigliere Comunale San Giovanni Rotondo