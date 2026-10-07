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Roseto in sella….alla scoperta del Frassati

<< Il gran finale pugliese del circuito MTB South Experience 2026 arriva sui Monti Dauni: domenica 11 ottobre Roseto Valfortore accoglie gli appassionati delle due ruote tra borghi, montagne, sentieri e natura >>



Domenica 11 ottobre 2026 sarà Roseto Valfortore a fare da palcoscenico all’ultima tappa del MTB South Experience 2026, un circuito che porta la mountain bike alla scoperta dei territori più autentici del Sud Italia.

Per questa speciale occasione nasce “Roseto in Sella – Alla scoperta del Frassati”, organizzata dalla neo nata associazione APS Green Bike Roseto, con il patrocinio del Comune di Roseto Valfortore una giornata pensata per vivere il territorio rosetano attraverso due ruote, tra sentieri, sterrati, montagne, panorami e natura, con un itinerario che toccherà alcuni dei luoghi più suggestivi dei Monti Dauni.



Un’esperienza da vivere insieme, pedalando tra Monte Pagliarone, Monte Cornacchia, il Sentiero Frassati, La Rocchetta e il fiume Fortore, fino al rientro a Paduli per il momento conclusivo della giornata.

DUE PERCORSI, UN’UNICA GRANDE ESPERIENZA

La partenza è fissata alle ore 9:00 presso la Villetta Comunale in località Paduli, da dove i partecipanti inizieranno un’avventura immersa nella natura dei Monti Dauni.

Il percorso prenderà subito la strada del fuoristrada, con un primo single track di circa un chilometro, per poi raggiungere la S.P. 130 e dirigersi verso Roseto Valfortore.

Un breve passaggio nel centro storico del borgo farà da introduzione alla parte più naturalistica dell’itinerario, che condurrà verso Monte Pagliarone, a 1.030 metri sul livello del mare.

Da qui si attraverserà la dorsale che circonda il paese, regalando ai partecipanti panorami e scorci caratteristici del territorio, fino a raggiungere la S.P. 129 e l’area dell’Orto di Zolfo.

Sarà questo il primo punto di sosta, con un pit stop dedicato a beverage e food, prima di rimettersi in sella verso una delle grandi protagoniste della giornata: Monte Cornacchia, 1.151 metri, la vetta più alta della Puglia.

DALLA VETTA PIÙ ALTA DELLA PUGLIA AL SENTIERO FRASSATI

Il viaggio continuerà poi verso uno dei tratti più suggestivi dell’intero itinerario.

L’ultima parte del percorso entrerà infatti nel Sentiero Frassati, un tratto prevalentemente sterrato che accompagnerà i biker attraverso il paesaggio naturale fino all’area picnic de La Rocchetta.

Qui la montagna lascerà spazio anche all’acqua: il percorso prevede infatti il passaggio nel fiume Fortore, prima dell’ultimo sforzo che riporterà tutti i partecipanti verso la Villetta Comunale in località Paduli.

Un itinerario che non vuole essere semplicemente una pedalata, ma una vera esperienza di territorio: salite, discese, sterrati, single track, panorami, borghi, boschi, montagne e corsi d’acqua si susseguiranno lungo una giornata pensata per vivere Roseto Valfortore da una prospettiva diversa.



EASY O HARD? A TE LA SCELTA!

Per permettere a più appassionati di partecipare, sono previsti due tracciati:

PERCORSO EASY – circa 20 km

Un itinerario più accessibile, pensato per chi vuole vivere la giornata in sella godendosi soprattutto paesaggi e natura con tappa dove nasce il fiume Fortore.

PERCORSO HARD – circa 40 km

Un percorso più impegnativo, dedicato ai biker che vogliono mettersi alla prova sui tratti più tecnici e sulle salite dei Monti Dauni.

Due livelli diversi, ma la stessa voglia di pedalare, esplorare e stare insieme.

E ALL’ARRIVO….PASTA PARTY!

Il rientro è previsto indicativamente per le ore 13:00, quando la Villetta Comunale tornerà ad essere il cuore della manifestazione.

Ad attendere i partecipanti ci sarà il Pasta Party finale, momento di convivialità per concludere insieme la giornata e condividere le emozioni vissute lungo il percorso.

La partecipazione prevede una quota di iscrizione di €20 a persona, comprensiva dei servizi previsti dall’organizzazione e del momento conviviale finale. A ogni partecipante sarà inoltre consegnato un pacco gara con un piccolo pensiero dedicato alla giornata.

ROSETO PEDALA, IL TERRITORIO SI RACCONTA

L’appuntamento dell’11 ottobre rappresenta molto più di una manifestazione sportiva. Possibilità di fittare bici con pedalata assistita (prenotazione entro il 7 ottobre 2026).

È una nuova occasione per portare a Roseto appassionati provenienti da territori diversi e permettere loro di conoscere, pedalando, un patrimonio fatto di montagne, sentieri, natura e paesaggi.

È esattamente la filosofia che anima il MTB South Experience: utilizzare la bicicletta come strumento per scoprire luoghi autentici e promuovere il turismo lento e sostenibile nelle aree interne.

E quale modo migliore per farlo se non partendo da Roseto Valfortore, attraversando Monte Pagliarone, Monte Cornacchia, il Sentiero Frassati, La Rocchetta e il Fortore, per poi fare rientro tutti insieme?

Domenica 11 ottobre, Roseto si mette in sella e invita tutti a scoprire il suo territorio….pedalata dopo pedalata.