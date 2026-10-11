Romina Carrisi in lacrime a Verissimo: richiesta accorata ad Al Bano

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Romina Carrisi è stata ospite della puntata di Verissimo trasmessa domenica 11 ottobre. La donna è entrata in studio mano nella mano alla sorella Cristel Carrisi. Le due donne hanno parlato della loro vita privata ed in particolare del difficile rapporto col padre Al Bano. In questa circostanza, Cristel ha confermato di non aver invitato il genitore alle sue seconde nozze poiché in questi ultimi mesi non si parlano più. Discorso diverso per Romina Carrisi, la quale ha spiegato di continuare a sentirsi con il Leone di Cellino San Marco. La donna ha dichiarato: “Io parlo con papà tutti i giorni e tutti i giorni lui mi chiede di Cristel, voglio avere un rapporto con lui e mi arrabbio con lui, cosa che prima non facevo.”

Romina Carrisi in lacrime a Verissimo lancia un appello ad Al Bano

Romina e Cristel Carrisi hanno condannato l’atteggiamento del padre nei confronti della loro madre. Le due donne hanno spiegato nello studio di Verissimo che Al Bano ha esagerato quando ha attaccato Romina Power nel corso di una passata ospitata a Domenica In. Le sorelle Carrisi hanno poi parlato della scomparsa di Ylenia, ammettendo di star riscoprendola attraverso i diari che ha lasciato. Romina Carrisi in lacrime ha quindi lanciato un accorato appello a suo padre: “E’ stato un enorme trauma per tutti, ma una madre che perde la sua prima figlia e vuole continuare a sperare, tu non glielo togliere: non le togliere la speranza, non fa male a nessuno”