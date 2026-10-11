Cristel Carrisi choc: “Io e Al Bano non ci parliamo più”, la confessione dolorosa

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Cristel Carrisi è stata ospite della puntata di Verissimo trasmessa l’11 ottobre sui teleschermi di Canale 5. La donna ha fatto l’ingresso nello studio al fianco di sua sorella Romina. In questa circostanza, le due donne hanno raccontato qualche retroscena della loro vita privata. In particolare, Cristel Carrisi ha parlato delle sue seconde nozze avvenute nelle settimane scorse in un albergo di Roma. La donna ha confermato di non aver invitato suo padre Al Bano all’evento, facendo una confessione dolorosa: “Da qualche mese tra noi c’è silenzio e non aveva senso accelerare i tempi”. La donna ha poi aggiunto su Al Bano:”Non ci parliamo più. Il motivo sono anni di cose irrisolte che più le eviti più continuano. Fa male non averlo con me, lo avrei voluto con me. In questo momento non ci cerchiamo perché sa cosa lo aspetta”.

Cristel Carrisi contro Al Bano Carrisi a Verissimo

Ospite di Verissimo, Cristel Carrisi ha parlato delle sue seconde nozze col compagno, confermando le indiscrezioni circolate in merito all’assenza del padre. Un rapporto, quello tra la donna ed Al Bano che si è incrinato profondamente in seguito alle dichiarazioni che fece a Domenica In dove attaccò Romina Power per la sua intervistata a Belve. Cristel Carrisi ha dichiarato: “Negli ultimi anni ci sono state una serie di cose, l’ultima la sfuriata che ha fatto in tv e là ho detto ‘c’è qualcosa che non va’. Ho visto litigi profondi tra mio padre e mia madre, ma mai coinvolgere i figli”. La donna ha concluso, non escludendo una possibile riappacificazione con il Leone di Cellino San Marco.