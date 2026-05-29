Il programma del Rally Costa del Gargano

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30 E 31 MAGGIO QUINTA EDIZIONE RALLY COSTA DEL GARGANO, IL PROGRAMMA

Il 5° Rally Costa del Gargano si svolgerà in 7 Prove Speciali lungo un percorso di 69,94 km di tratti cronometrati e 244,99 chilometri totali comprensivi dei trasferimenti.

Il programma della manifestazione inizierà ufficialmente venerdì 29 maggio, con le ricognizioni autorizzate del percorso e l’apertura sia del quartiere logistico, presso il LUC a Manfredonia, sede delle verifiche sportive, che delle verifiche tecniche e il parco assistenza, ubicate a Macchia di Monte Sant’Angelo.

Sabato 30 maggio, si proseguirà con lo shakedown, test in auto assetto gara su un tratto della PS Mattinata, sulla SS 89, dalle ore 10 alle 14.

La partenza della corsa, diretta da Claudio D’Apote, scatterà alle 18 da piazza del Popolo a Manfredonia, seguita dal primo tratto cronometrato, la PS Monte – Romano srl di 5,33 km, da ripetere due volte, con start della prima vettura fissato alle 18:51 e alle 21:07.

Per la prova in notturna anche quest’anno si prevede la presenza di un numeroso pubblico, con tanto di fuochi d’artificio dalla tribuna naturale di Monte Sant’Angelo, città dei due siti Unesco.

Domenica 31 maggio si svolgeranno le altre cinque speciali:

la PS Mattinata – Automania di 14,78 km. da ripetere tre volte con passaggi della prima vettura fissati alle ore 10.59, 14.08 e 17.00, e la PS Carbonara-Casa Prencipe di 7,47 km. (11.41, 16.13).

La manifestazione si chiuderà con l’arrivo della prima vettura alle 18.00 sul palco allestito in piazza del Popolo a Manfredonia, dove si svolgerà la cerimonia di premiazione.

La mappa dei percorsi, le classifiche tutte le informazioni sulla gara sono disponibili sul sito ufficiale www.rallycostadelgargano.it e sulle pagine social dell’evento.