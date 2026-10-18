Raffaele Sollecito, chi è Andreea Mihaela Gheorghe Burtea: l’ex fidanzata, l’incontro inatteso e la storia d’amore finita

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La relazione tra Raffaele Sollecito e Andreea Mihaela Gheorghe Burtea è una delle storie più inattese della vita privata dell’ex studente di Perugia. Una storia nata in modo insolito, cresciuta velocemente e poi terminata senza spiegazioni pubbliche. Inoltre, Andreea, giovane studentessa rumena, è diventata nota proprio per essere stata l’ex fidanzata di Raffaele Sollecito, con cui ha condiviso un periodo di forte coinvolgimento emotivo.

Oggi quella relazione è finita, ma continua a incuriosire per il modo in cui è nata e per ciò che è rimasto dopo la rottura. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi era Andreea? Come è iniziato il legame con Raffaele Sollecito? E cosa sappiamo della sua vita sentimentale oggi?

Chi è Andreea Mihaela Gheorghe Burtea: la giovane che ha contattato Raffaele Sollecito online

Andreea Mihaela Gheorghe Burtea è una ragazza di origine rumena che, all’epoca della relazione con Raffaele Sollecito, aveva ventidue anni e studiava lingue. Viveva un periodo di Erasmus in Spagna quando un episodio curioso ha cambiato la sua vita. Un professore le disse che aveva uno sguardo simile a quello di Amanda Knox. Andreea non conosceva la vicenda giudiziaria legata al caso Meredith Kercher e, spinta dalla curiosità, iniziò a cercare informazioni online.

Fu così che scoprì la storia di Raffaele Sollecito. Il passo successivo fu spontaneo: decise di contattarlo su Facebook. Da quel messaggio nacque un dialogo che si trasformò rapidamente in un legame più profondo. Prima le chat, poi le telefonate, infine l’incontro dal vivo. È così che Andreea è diventata l’ex fidanzata di Raffaele Sollecito, una figura entrata nella sua vita in modo del tutto inatteso.

La storia d’amore: un legame intenso e pieno di progetti

Quando si incontrarono, la distanza virtuale lasciò spazio a una relazione reale. Nel 2019 appariva sereno e coinvolto. In un’intervista raccontò di vivere un amore libero da pregiudizi, capace di restituirgli normalità dopo anni segnati dal processo. La coppia sembrava avere progetti concreti: si parlava di convivenza e di un futuro condiviso. Andreea, più giovane di tredici anni, portava nella relazione freschezza, curiosità e un approccio spontaneo alla vita.

La storia, però, entrò in crisi. La rottura arrivò senza annunci, senza spiegazioni pubbliche, senza dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Il motivo della fine non è mai stato chiarito. Da quel momento Andreea è rimasta l’ex fidanzata di Raffaele Sollecito, una figura che ha fatto parte della sua vita per un periodo breve ma molto intenso.

Raffaele Sollecito oggi: vita privata lontana dai riflettori

Dopo la fine della relazione con Andreea, il ragazzo ha mantenuto una forte riservatezza sulla sua vita sentimentale. Non ci sono informazioni su nuove relazioni, né conferme su una fidanzata attuale.

Nessun riferimento alla sfera privata, nessuna rivelazione sentimentale. Oggi non sappiamo se sia single, impegnato o semplicemente lontano dai riflettori. La sua vita affettiva resta un capitolo chiuso al pubblico, proprio come la storia con Andreea Burtea, ricordata per il modo inatteso in cui è iniziata e per la discrezione con cui è finita.