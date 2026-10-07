Racconto di una notte, anticipazioni 11 ottobre: Mahir e Canfeza in crisi, Ozan organizza un evento

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Racconto di una notte si avvicina ad ampie falcate verso il gran finale. La serie tv domenica 11 ottobre andrà in onda su Canale 5 in prima serata, ma cosa accadrà nel corso dei nuovi episodi? Le anticipazioni fanno sapere che a causa delle continue intromissioni familiari il rapporto tra Mahir e Canfeza entrerà in crisi. I due decideranno di allontanarsi temporaneamente, ma avvertiranno subito la mancanza l’uno dell’altro. Canfeza prenderà pertanto l’iniziativa di ricucire lo strappo con Mahir e lo convincerà a tornare a casa.

La luce dei riflettori verrà focalizzata anche su Handan, il quale consegnerà a Ezra un anello di famiglia ricevuto anni fa da Kursat. Nel frattempo Ozan organizzerà una festa aziendale e inviterà Kursat, ma lo supplicherà di presentarsi senza Gulizar per evitare nuovi conflitti familiari. I nuovi episodi sono pronti a riservare al pubblico grandi emozioni e allo stesso tempo numero colpi di scena. Le nuove puntate di Racconto di una notte, una volta andate in onda su Canale 5, verranno caricate su Mediaset Infinity dove potranno essere riapprezzate in replica in qualsiasi momento.