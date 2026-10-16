Quarto Grado, anticipazioni 16 ottobre: nuove consulenze sul caso Garlasco

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A Quarto Grado arriva una puntata ricca di nuovi elementi investigativi. Venerdì 16 ottobre, alle 21.30 su Retequattro, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guidano una serata intensa, segnata da testimonianze, consulenze tecniche e piste che riaprono vecchi dubbi. La redazione punta su tre casi che hanno scosso l’opinione pubblica e che ora tornano al centro del dibattito. La puntata si muove tra documenti inediti, analisi scientifiche e collegamenti con i protagonisti delle vicende. Il clima è acceso e la tensione cresce di minuto in minuto. A questo punto nasce la domanda: quali saranno gli sviluppi più rilevanti? e quali elementi potrebbero cambiare il quadro delle indagini?

Quarto Grado, il caso Garlasco torna al centro della puntata

La serata di Quarto Grado si apre con gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco. Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia arrivano in studio con nuove consulenze che potrebbero escludere Andrea Sempio dalla scena del crimine. La difesa sostiene che alcuni elementi tecnici non coincidono con la presenza del giovane nel luogo dell’omicidio.

Angela Taccia introduce un punto che accende subito il dibattito. Secondo lei, le nuove analisi potrebbero “andare anche a vantaggio di Alberto Stasi”. La frase crea un’ondata di reazioni e riporta al centro una vicenda che continua a dividere pubblico e esperti. Intanto emergono nuovi dubbi sull’operato del Ris nel 2007. Alcune procedure, secondo gli avvocati, avrebbero generato incertezze che oggi richiedono una revisione. La puntata offre spazio a documenti, ricostruzioni e confronti che alimentano la discussione.

Gli aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich

Il programma prosegue con il caso di Liliana Resinovich, una vicenda che continua a generare domande. Secondo le ultime analisi, sui vestiti e sulle chiavi della donna sarebbe stato trovato il DNA di un uomo sconosciuto. Il dettaglio apre una pista nuova e crea un punto di svolta. La presenza di un profilo genetico non identificato introduce interrogativi che richiedono ulteriori verifiche. In collegamento interviene Sergio Resinovich, fratello della vittima. La sua testimonianza aggiunge emozione e offre una prospettiva familiare su una storia che resta complessa e delicata. La redazione analizza i risultati, confronta le ipotesi e cerca di capire quale direzione potrebbero prendere le indagini.

Quarto Grado, gli sviluppi sul giallo della ricina

La puntata si chiude con il giallo della ricina, un caso che ha scosso il Molise. Dopo la perquisizione nell’Istituto Agrario di Riccia, gli inquirenti hanno controllato i computer della scuola. L’attenzione si concentra sul tecnico di laboratorio, marito dell’amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne avvelenate lo scorso dicembre. La vicenda si muove tra analisi digitali, verifiche ambientali e testimonianze che potrebbero chiarire la dinamica degli eventi. La redazione ricostruisce i passaggi chiave e offre una panoramica completa sulle indagini in corso. In studio intervengono Marzio Capra, Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Grazia Longo, Giuseppe Brindisi, Paolo Colonnello, Marco Oliva, Gabriella Marano e Massimo Picozzi. Le loro analisi chiudono una puntata intensa e ricca di spunti.