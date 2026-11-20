Porto di Manfredonia Procedono spediti i lavori al Bacino Alti Fondali nel porto di Manfredonia

Addirittura in anticipo rispetto alla data prevista nel cronoprogramma sono stati ultimati i primi 27 impalcati in acciaio .

#portodimanfredonia: procedono speditamente i lavori al Bacino Alti Fondali (BAF) nel porto di #Manfredonia, con importanti interventi già completati e consegnati.

Addirittura in anticipo rispetto alla data prevista nel cronoprogramma sono stati ultimati i primi 27 impalcati in acciaio .

Si tratta di elementi strutturali che costituiscono l’aspetto più qualificante e di innovazione dell’opera esistente, perché consentiranno il transito dei carichi eccezionali dei nuovi traffici. Con loro anche 41 opere di sottostruttura, realizzate a supporto degli impalcati, con la funzione di trasferire i carichi al terreno, assicurare stabilità e resistenza e garantire la solidità dell’intero sistema strutturale.

Inoltre, abbiamo già avviato i primi interventi di rinforzo strutturale e ripristino corticale dell’intero muro paraonde del bacino, finalizzati a consolidarne le strutture e a preservarne l’integrità.

Il cantiere prosegue, quindi, senza sosta, con un ritmo sostenuto, dedizione e massima attenzione alla sicurezza. Un iter virtuoso che ci consente, al momento, di mantenere la previsione di ultimazione dell’intera opera in linea con il cronoprogramma.

Il quadro economico complessivo per la realizzazione dell’opera è di 121 milioni di euro. Gli interventi previsti nel progetto sono: lavori manutentivi di riparazione corticale; ripristino e protezione delle superfici in calcestruzzo; interventi di rifunzionalizzazione; allargamento della careggiata del pontile di approccio; consolidamento strutturale; miglioramento sismico.

Un intervento strategico per il porto di Manfredonia che continua a prendere forma attraverso il lavoro quotidiano e la realizzazione di opere concrete.

#wecandoit #welcometoourports