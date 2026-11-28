A Manfredonia Presentazione del libro "L'anima dentro" di Antonio Vigone

Il 2 dicembre alle ore 19:00, presso la Sala Valentino Vailati, vi invitiamo alla presentazione del libro “L’anima dentro” di Antonio Vigone

Un viaggio alla scoperta di sé, tra emozioni, pensieri e anima.

Il 2 dicembre alle ore 19:00, presso la Sala Valentino Vailati, vi invitiamo alla presentazione del libro “L’anima dentro” di Antonio Vigone.

Un’opera che accompagna il lettore in un viaggio intimo e profondo, alla ricerca della propria essenza, per riscoprire sé stessi, ascoltare la propria interiorità e dare voce a ciò che spesso rimane nascosto dentro di noi.Un’occasione per riflettere, emozionarsi e lasciarsi guidare dalle parole in un percorso di conoscenza interiore.

Interverrà il prof. Michele Illiceto e modererà l’incontro la professoressa Annamaria Salvemini.

La cittadinanza è invitata a partecipare!



