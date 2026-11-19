Piazzapulita, anticipazioni e ospiti del 19 novembre: da Gratteri a Santoro

Le anticipazioni di Piazzapulita del 19 novembre: ospiti Nicola Gratteri, Michele Santoro, Milena Gabanelli e Nicola Fratoianni. Al centro Manovra, campo largo e attualità politica.

Torna in prima serata su La7 un nuovo appuntamento con Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Anche questa settimana il talk affronterà alcuni dei temi più discussi del panorama politico e sociale italiano, tra economia, strategie dei partiti e dibattito pubblico.

Particolare attenzione sarà dedicata alla Manovra economica, alle proposte avanzate dalle forze politiche e alla costruzione di un possibile programma comune nel campo progressista. Non mancheranno inoltre approfondimenti sulla memoria storica e sul rapporto tra politica e passato. Quali saranno gli argomenti al centro della puntata? Chi saranno gli ospiti di Corrado Formigli? E quali temi animeranno il dibattito in studio?

Piazzapulita del 19 novembre: focus su Manovra, emendamenti e campo largo

Uno dei temi principali della serata sarà la Manovra economica 2027, al centro del confronto politico delle ultime settimane.

La trasmissione analizzerà la pioggia di emendamenti presentati durante l'esame parlamentare, le discussioni sulle coperture finanziarie e il dibattito sulle misure economiche proposte dalle diverse forze politiche.

Ampio spazio sarà dedicato anche al cosiddetto campo largo, con un approfondimento sulle difficoltà e sulle strategie delle forze di opposizione impegnate nella ricerca di un programma condiviso in vista delle prossime sfide politiche.

Dalla mostra su Pino Rauti al dibattito sul passato della destra italiana

Nel corso della puntata si parlerà anche della mostra dedicata a Pino Rauti ospitata alla Camera dei Deputati e delle polemiche che ne sono seguite.

L'approfondimento si concentrerà sul rapporto tra una parte della destra italiana e il passato fascista, un tema che continua periodicamente ad alimentare il confronto politico e culturale nel Paese.

Come spesso accade a Piazzapulita, il dibattito proverà a mettere a confronto posizioni differenti attraverso analisi storiche, contributi giornalistici e testimonianze autorevoli.

Ospiti Piazzapulita del 19 novembre: chi sarà in studio con Corrado Formigli

Tra gli ospiti annunciati per la puntata ci saranno il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, i giornalisti Milena Gabanelli, Michele Santoro, Paolo Mieli, Francesco Cancellato e Tonia Mastrobuoni.

Parteciperanno inoltre la storica Michela Ponzani, il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni e lo storico Carlo Greppi.

Nel corso della serata è previsto anche un nuovo intervento dello scrittore Stefano Massini, presenza ormai abituale del programma.

L'appuntamento con Piazzapulita è per giovedì 19 novembre in prima serata su La7, con una puntata dedicata ai temi politici, economici e culturali che stanno animando il dibattito pubblico italiano.