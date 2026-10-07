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Orsara di Puglia, “Dalla A alla Z”: incontri con le aziende per avviare tirocini formativi

Dopo il primo appuntamento, si prosegue giovedì 8 ottobre nella Sala Consiliare del Comune



Una grande possibilità per i migranti che vengono coinvolti nei tirocini formativi, ma anche una grossa occasione per le aziende per conoscere da vicino possibili persone da inserire nelle loro attività, operando fianco a fianco, e per beneficiare anche degli incentivi a loro disposizione. È il senso dell’incontro “Una comunità per l’integrazione” ad Orsara di Puglia nell’ambito del progetto “Dalla A alla Z – dall’Accoglienza all’integraZione”, promosso dal Comune di Orsara di Puglia e gestito da un partenariato composto dalla cooperativa sociale Medtraining e le associazioni Mondo Nuovo Aps e Anolf Puglia Aps. L’intervento è finanziato dal Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) – Obiettivo Specifico 1. Asilo – Misura di attuazione 1.b) – Ambito di applicazione 1.d) – Intervento f) – “Promozione dell’autonomia sociale ed economica dei rifugiati”.

La Sala Consiliare del Comune, infatti, ha ospitato un momento di confronto con le aziende del territorio finalizzato a far conoscere il progetto e la possibilità di avviare dei tirocini formativi per i migranti accolti. A spiegare il senso dell’intervento è stato Carmine Spagnuolo, coordinatore di progetto della coop. Medtraining. Un modo per ascoltare imprenditori e commercianti, proposte e criticità, e illustrare le varie opportunità da mettere in campo. Come il progetto “PUOI PLUS – Protezione Unita a Obiettivo Integrazione” destinato a titolari di protezione internazionale e temporanea. Un percorso che prevede di avviare un tirocinio formativo in un’azienda con indennità di frequenza di € 562,50 (mensili) e un contributo economico di € 639,04 (totali) anche l’azienda ospitante. Così come sono possibili altre misure per promuovere percorsi formativi, che da un lato contribuiscono a far acquisire competenze professionali ai beneficiari da poter spendere nel mercato del lavoro, dall’altro permettono alle aziende di beneficiare per un certo periodo di tempo di tirocinanti a cui insegnare il mestiere che non pesano sui bilanci.

Il progetto “Dalla A alla Z” ha la finalità di promuovere percorsi di autonomia sociale ed economica delle persone rifugiate titolari di protezione internazionale e neo maggiorenni in uscita dai progetti SAI – Sistema Accoglienza Integrazione, anche con la finalità di favorire azioni di contrasto allo spopolamento delle Aree interne e il mantenimento di servizi indispensabili nei territori. Il prossimo incontro è in programma giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 16.30, sempre nella sala Consiliare per incontrare le altre aziende del territorio. Si tratta di un percorso che coinvolgerà i vari settori della comunità orsarese per creare una rete di collaborazione che coinvolga differenti attori territoriali e che possa comprendere anche soggetti privati, imprenditori, agenzie immobiliari, piccoli proprietari di case, la collettività.