Ore 14 Sera, anticipazioni e ospiti 19 novembre: dal caso Garlasco al giallo della ricina

Ore 14 Sera torna il 19 novembre su Rai 2 con Salvo Sottile. Al centro il caso Garlasco, il giallo della ricina, l'omicidio di Desirée Piovanelli e numerosi ospiti in studio.

Nuovo appuntamento con Ore 14 Sera, il programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile in prima serata su Rai 2. La puntata del 19 novembre affronterà alcuni dei casi di cronaca che continuano a far discutere l'opinione pubblica, tra indagini, interrogativi ancora aperti e nuove ipotesi investigative.

Riflettori puntati in particolare sul delitto di Garlasco, sul caso della ricina e sull'omicidio di Desirée Piovanelli. Vicende diverse tra loro ma accomunate da aspetti ancora controversi che continuano ad alimentare il dibattito. Quali saranno gli argomenti principali della puntata? Chi saranno gli ospiti chiamati a commentare i casi? E quali novità verranno analizzate nel corso della serata?

Ore 14 Sera, anticipazioni del 19 novembre: focus sul caso Garlasco

La puntata si aprirà con uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni, quello relativo all'omicidio di Chiara Poggi.

A Ore 14 Sera si parlerà dell'annunciata richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi e dei possibili elementi che potrebbero essere alla base dell'istanza. Al centro dell'approfondimento ci saranno anche gli accertamenti scientifici effettuati nel corso delle indagini, le criticità emerse negli anni e le diverse interpretazioni investigative che continuano a dividere esperti e opinione pubblica.

La trasmissione analizzerà inoltre le piste alternative e gli elementi che, secondo alcune ricostruzioni, chiamerebbero in causa Andrea Sempio. Un confronto destinato a riaccendere il dibattito su uno dei casi più controversi della cronaca italiana.

Il giallo della ricina e il caso Desirée Piovanelli al centro della puntata

Ampio spazio sarà dedicato anche al cosiddetto giallo della ricina. Per approfondire la vicenda, l'inviato Tommaso Mattei si collegherà in diretta da Berlino, davanti all'Istituto Robert Koch.

Tra gli aspetti che verranno affrontati ci saranno anche alcuni contenuti pubblicati sui social da Sara Di Vita prima della morte. Materiale che potrebbe contribuire a ricostruire meglio il contesto della vicenda e a fare luce sui dubbi ancora presenti.

Successivamente l'attenzione si sposterà sull'omicidio di Desirée Piovanelli. In particolare verrà dato spazio all'appello del padre della giovane, che continua a chiedere verità e giustizia a distanza di anni dai fatti. Un momento che riporterà al centro dell'attenzione una vicenda che continua a suscitare profonda partecipazione emotiva.

Ospiti Ore 14 Sera del 19 novembre: da Simonetta Matone a Carlo Taormina

Come di consueto, Salvo Sottile potrà contare sul contributo di numerosi ospiti chiamati ad analizzare i casi affrontati nel corso della serata.

Tra gli ospiti annunciati figurano Simonetta Matone, Gianluca Zanella, Stefano Tura, Anna Maria Casale, Vittoriana Abate e Carlo Taormina.

Grazie ai loro interventi, la trasmissione offrirà punti di vista differenti sugli argomenti trattati, alternando analisi giudiziarie, approfondimenti investigativi e riflessioni sui casi che continuano a occupare le cronache.

L'appuntamento con Ore 14 Sera è fissato per giovedì 19 novembre alle 21:20 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.