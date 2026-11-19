Olimpia Milano, esame Fenerbahçe dopo la rinascita: Shields torna al Forum da avversario

L'Olimpia Milano cerca continuità dopo il successo sulla Stella Rossa. Davanti c'è una delle grandi candidate al titolo europeo, guidata da Jasikevicius. Riflettori sull'ex biancorosso, protagonista di sei stagioni e dieci trofei in Lombardia.

Dalla ritrovata fiducia alla prova di maturità. L'Olimpia Milano non ha neppure il tempo di godersi il successo contro la Stella Rossa, che ha interrotto una serie di nove sconfitte consecutive in Eurolega, perché all'Unipol Forum arriva il Fenerbahçe.

Un avversario di altissimo livello, costruito per competere fino in fondo e reduce dalla larga vittoria sull'ASVEL, travolto 115-81.Per la squadra di Luca Banchi è un esame particolarmente impegnativo. La vittoria di martedì ha restituito ossigeno a un ambiente che aveva bisogno di ritrovare certezze. Soprattutto, ha mostrato un'Olimpia diversa nell'atteggiamento difensivo, più aggressiva e capace di alzare il livello dell'intensità nella seconda metà della gara. Ma contro i turchi servirà qualcosa in più: continuità, attenzione e soprattutto capacità di reggere l'impatto fisico.

Il Fenerbahçe, con otto vittorie nelle prime dodici giornate, è una delle squadre più attrezzate dell'intera competizione. Sarunas Jasikevicius dispone di un roster profondo, nel quale convivono talento offensivo, esperienza e fisicità. Wade Baldwin e Talen Horton-Tucker garantiscono capacità di creare dal palleggio, mentre Clyburn e Shields aggiungono pericolosità sul perimetro. Sotto canestro, l'inserimento di Dwight Powell ha ulteriormente aumentato le soluzioni a disposizione dell'allenatore lituano.

La forza dei turchi, tuttavia, nasce soprattutto dalla difesa. Il Fenerbahçe è tra le migliori formazioni europee per punti concessi e sa mettere pressione sugli esterni avversari, costringendoli spesso a conclusioni difficili. Per Milano sarà fondamentale muovere la palla, evitare possessi individuali e non concedere seconde opportunità attraverso i rimbalzi offensivi.

C'è poi un elemento che rende questa serata particolare: il ritorno di Shavon Shields. L'americano, dopo sei stagioni in biancorosso e dieci trofei conquistati, tornerà al Forum con la maglia del Fenerbahçe. Un giocatore che ha lasciato un segno profondo nella storia recente dell'Olimpia e che questa volta sarà dall'altra parte della barricata. Il pubblico milanese non dimentica il suo contributo, ma sul parquet non ci sarà spazio per i sentimentalismi. Shields è diventato un elemento importante del progetto turco e rappresenta una delle tante armi offensive a disposizione di Jasikevicius.

Non sarà l'unico ex della serata: anche Devon Hall e Marko Guduric ritroveranno il proprio passato. Mancherà invece Nicolò Melli, fermato dall'infortunio al menisco e destinato a un'assenza di circa due mesi. Una perdita pesante per il Fenerbahçe, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più esperti e intelligenti sul piano tattico.

I precedenti raccontano una rivalità lunga e combattuta. Il bilancio complessivo è di 18 successi turchi contro 14 milanesi. L'ultima vittoria dell'Olimpia risale al 2025, quando Milano si impose 91-85 grazie anche ai 29 punti di Nikola Mirotic.La partita si giocherà soprattutto su tre fronti: il controllo dei rimbalzi, la capacità di contenere le penetrazioni degli esterni turchi e la gestione del ritmo. Milano dovrà evitare di trasformare la gara in una sfida di atletismo e velocità, terreno sul quale il Fenerbahçe dispone di maggiori risorse. Serviranno invece pazienza offensiva, circolazione della palla e una difesa capace di limitare le iniziative individuali.

Il successo contro la Stella Rossa ha riaperto una porta, ma il Fenerbahçe rappresenta un livello di difficoltà decisamente superiore. Per l'Olimpia sarà una verifica importante, al di là del risultato. Perché dopo aver ritrovato la vittoria, adesso serve dimostrare di poter competere anche contro le grandi d'Europa.