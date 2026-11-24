Olimpia Milano, vittoria da brividi a Lione: l’ASVEL rimonta ma finisce 91-95

L'Olimpia Milano domina per tre quarti, trascinata dai 29 punti di Moses Wright e dalle giocate di RJ Cole. Nel finale rischia di buttare via tutto.

Tre su tre col brivido. Una vittoria che sembrava in cassaforte e che si è tramutata in un finale da batticuore. L’Olimpia Milano espugna la LDLC Arena di Lione, batte l’ASVEL Villeurbanne 95-91 nella 14ª giornata di Eurolega e porta a casa due punti importanti. Il punteggio, però, racconta soltanto una parte della serata: per tre quarti i biancorossi hanno comandato, arrivando a costruire un vantaggio larghissimo. Nell’ultimo periodo la partita è improvvisamente cambiata.

Il volto della vittoria è Moses Wright. Il centro americano è stato il grande protagonista della serata con i suoi 29 punti e 8 rimbalzi. Una presenza costante vicino al canestro, efficace nel pick and roll e difficile da contenere per la difesa francese. Con lui, decisivo anche RJ Cole, faro dell’attacco milanese soprattutto nel terzo periodo, firmando 13 punti nella frazione.

L’avvio è equilibrato. Milano parte con Thompson, Hall, Guduric, Ricci e Wright, ma l’ASVEL risponde colpo su colpo. Wright comincia presto a farsi sentire sotto canestro, anche con un alley-oop servito da Cole, mentre Guduric trova punti importanti. Il primo quarto si chiude sul 24-24.La svolta arriva nel secondo periodo.

L’Olimpia alza l’intensità, trova energia da Ousmane Diop e comincia a colpire con maggiore continuità. Burnell firma una tripla e un altro canestro, Thompson aggiunge punti dall’arco, mentre Wright diventa un problema irrisolvibile per la difesa dell’ASVEL. Il lungo raggiunge rapidamente quota 14 punti. Nel finale di tempo si accende anche Giampaolo Ricci, autore di due triple consecutive. Milano scappa via e all’intervallo conduce 58-43.

Dopo la pausa l’Olimpia non rallenta. Cole prende in mano l’attacco e segna 13 punti nel terzo quarto, Wright continua a dominare nel pitturato. Il vantaggio cresce fino a toccare i 26 punti: sul 56-82, a pochi secondi dalla fine della frazione, la partita sembra ormai indirizzata. Il terzo periodo si chiude sul 58-82.Ma l’ASVEL non ha intenzione di arrendersi.

Nell’ultimo quarto i francesi cambiano ritmo e approfittano del calo milanese. Il margine si assottiglia possesso dopo possesso. Milano fatica a trovare soluzioni offensive, perde lucidità e si ritrova a gestire un finale che fino a pochi minuti prima sembrava impensabile.La rimonta francese diventa sempre più concreta. A 48 secondi dalla sirena una tripla di TyTy Washington porta l’ASVEL sull’86-89. L’Olimpia è improvvisamente a rischio, dopo aver avuto la partita in pugno. Wright sbaglia un tiro, ma Guduric conquista un fallo antisportivo e Milano riesce a trovare dalla lunetta i punti necessari per difendere il vantaggio. Il finale è tesissimo, ma i biancorossi riescono a difendere il vantaggio. Una vittoria preziosa, costruita per tre quarti di grande pallacanestro e complicata da un ultimo periodo da dimenticare.