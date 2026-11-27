Natale insieme Natale insieme, la bella iniziativa del Comune di Zapponeta

Il Natale è soprattutto condivisione, solidarietà e vicinanza a chi ne ha più bisogno

Il Natale è soprattutto condivisione, solidarietà e vicinanza a chi ne ha più bisogno. Con questo spirito il Comune di Zapponeta promuove “Natale Insieme 2026 – Un pranzo, tante storie, una comunità”, un’iniziativa pensata per regalare un momento di serenità, compagnia e calore umano durante le festività natalizie.



L’appuntamento è rivolto in particolare alle persone over 70, ai cittadini con disabilità, a chi vive solo e a quanti si trovano in condizioni di fragilità, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e contrastare la solitudine, soprattutto in un periodo dell’anno in cui il bisogno di vicinanza si fa sentire maggiormente.



Non soltanto un pranzo, dunque, ma un’occasione per incontrarsi, condividere esperienze, raccontare storie e riscoprire il valore dello stare insieme.



Per partecipare è necessario presentare domanda entro il 4 dicembre 2026, seguendo le modalità indicate nella locandina ufficiale dell’iniziativa.



Un gesto concreto di attenzione verso le persone più fragili, che vuole trasmettere un messaggio semplice ma importante: il Natale è davvero una festa quando nessuno viene lasciato solo.