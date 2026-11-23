"Natale", il brano di Gina Palmieri tra malinconia, luce e speranza

Un inno alla speranza dal tono malinconico, tra piccole immagini di dicembre, voci bianche e desideri che scaldano il cuore

Ci sono canzoni che ti accompagnano quando fuori fa freddo e dentro hai voglia di un po' di calore. "Natale", il brano di Gina Palmieri, nasce proprio così. E’ un inno alla speranza dal tono intimo e un po' malinconico, che arriva in rotazione radiofonica dal 27 novembre 2026 insieme al videoclip realizzato da DIAVIVA srl.

La cosa bella è che la festa non viene nominata subito. All'inizio ci sono solo piccoli dettagli di tutti i giorni che fanno capire che il periodo è quello giusto, mentre il Natale arriva solo in un secondo momento. Nel brano si respira un'atmosfera sospesa e fragile, dove convivono memoria e assenza, ma anche un augurio sincero di serenità e di fiducia per il futuro.

Il testo si muove con dolcezza tra ciò che si vede e ciò che si spera. Si parte da strade umide a dicembre e da gocce che scivolano sul vetro. Dietro quel vetro compare un albero nascosto tra luci di speranze, mentre il Natale che torna viene raccontato come un'alba che ridà vita al mondo e abbraccia tutti. Poi c'è un gesto semplice e carico di affetto: legare a ogni ramo un nastro rosso insieme a un desiderio. Il rosso del nastro è l'unico colore citato nella canzone ed è lo stesso dei cappelli che si vedono in copertina.

A chiudere la strofa, il titolo risuona due volte con due brevi esclamazioni. Subito dopo il racconto diventa ancora più personale, di fatto chi canta chiede una stella perché le racconti un po' di qualcuno di cui non viene fatto il nome. E il pensiero si allarga a tutti, immaginando una notte senza povertà e il passaggio di una cometa.

Più avanti tornano le parole "È Natale anche stasera tra le lacrime di cera": alle gocce sul vetro dell'inizio fanno eco queste lacrime, seguite da una luce che si muove, scalda e fa commuovere. Il titolo torna con le stesse due esclamazioni, e con loro la richiesta della stella e la cometa che passa.

A dare forza e delicatezza alla canzone c'è un coro di voci bianche composto da Roberta Amoruso; Maria Centonza; Andrea D'Aloiso; Dafne D'Atena; Aurora Marinozzi; Gabriele Specchiulli; Luisa Di Nauta (a cui è affidata anche la parte solista).

Gina Palmieri firma testo, musica e arrangiamenti, ed è anche la produttrice del brano. Al pianoforte suona Piero De Asmundis, che cura pure mix e master; la fotografia è di G. Capuzziello e la grafica è di A. Specchiulli.

Ancora una volta, Gina Palmieri mostra la sua sensibilità nel trasformare frammenti della vita quotidiana in immagini semplici ma intense, capaci di parlare al cuore di chi ascolta.