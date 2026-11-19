Meteo Meteo weekend, tra rimonta anticiclonica e maltempo da ovest

Meteo weekend, tra rimonta anticiclonica e maltempo da ovest

da IlMeteo.it

Sabato 21 Novembre: temporanea rimonta anticiclonica, nebbie dense sulle pianure e inversioni termiche

Nella giornata di Sabato 21 Novembre un lieve aumento della pressione atmosferica favorirà una parentesi di maggiore stabilità, garantendo ampi spazi soleggiati su gran parte d'Italia, con assenza di precipitazioni nevose sia sull'arco alpino, sia lungo la dorsale appenninica e con locali piovaschi limitati esclusivamente alla fascia tirrenica di Campania e Calabria.

Nelle prime ore del mattino si formeranno tuttavia nebbie e foschie dense, soprattutto sulle basse pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro, dove la visibilità scenderà localmente fino a 20-30 metri, in particolare nelle aree periferiche e in aperta campagna.

I venti risulteranno deboli di direzione variabile su tutti i settori, con moto ondoso generalmente poco mosso o localmente mosso sui bacini meridionali, dove l'altezza d'onda significativa si manterrà intorno a 1 metro al largo. Le marcate inversioni termiche notturne porteranno i valori minimi tra 2 e 4°C sulle pianure settentrionali interessate dalle riduzioni di visibilità e tra 7 e 12°C lungo i litorali centro-meridionali, mentre nei settori soleggiati le massime diurne si attesteranno tra 12 e 14°C al Nord e tra 15 e 19°C al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.



Domenica 22 Novembre: nuovo fronte atlantico da ovest, piogge diffuse e nevicate sulle Alpi

Nella giornata di Domenica 22 Novembre un nuovo fronte oceanico provocherà verosimilmente precipitazioni diffuse a partire dalle regioni settentrionali. Gli accumuli pluviometrici più consistenti si registrerebbero sulla Liguria, con valori intorno a 40-50 mm/24h per effetto dello sbarramento orografico e delle convergenze nei bassi strati.

Sotto il profilo termico, le temperature massime calerebbero al Nord attestandosi tra 8 e 10°C sotto le precipitazioni, mentre al Centro-Sud resterebbero stazionarie e più miti tra 15 e 19°C, a fronte di valori minimi notturni compresi tra 5 e 8°C al Nord e tra 10 e 14°C al Centro-Sud.