Meteo Immacolata Meteo Ponte Immacolata, le ipotesi

Le previsioni meteo dal 6 all'8 dicembre

Il ponte dell’Immacolata avrà il volto dell’inverno asciutto: cielo spesso sereno, aria ferma e albe gelide.

Da domenica 6 a martedì 8 dicembre un grande anticiclone resterà tra la Francia e il Mediterraneo occidentale, mentre il freddo più intenso si fermerà poco più a est, sui Balcani. L’Italia starà nel mezzo: più fredda sull’Adriatico e al Nord-Est, più mite sul Tirreno e in Sardegna.

Sono le previsioni di MeteoLive.

Buone notizie per il Sud: le piogge che ieri sembravano possibili per l’Immacolata ora sono meno probabili, con meno di 1 possibilità su 10 di piogge importanti in quasi tutte le città. Resterà qualche rovescio isolato tra Abruzzo, Puglia e Calabria.

La previsione più probabile è un ponte asciutto e freddo, con i primi cambiamenti da mercoledì 9.