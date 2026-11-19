Caso Medici di famiglia Medicina di famiglia: difendere la sanità di prossimità

Medicina di famiglia: difendere la sanità di prossimità. Di Michelina Quitadamo

Medicina di famiglia, difendere la prossimità significa tutelare il diritto alla cura La situazione che si sta prospettando per la medicina generale in Puglia desta forte preoccupazione, soprattutto per le ricadute che potrebbe avere sulla qualità e sulla continuità dell’assistenza ai cittadini.

Da consigliera comunale, e da cittadina, ritengo importante esprimere una posizione chiara su una questione che riguarda da vicino la nostra comunità e il futuro della sanità territoriale: la medicina di famiglia è uno dei principali punti di accesso alla sanità e rappresenta, per tanti, un riferimento quotidiano. Indebolirne l’organizzazione significa incidere concretamente sulla possibilità di ricevere risposte adeguate ai propri bisogni di salute.

La riduzione delle forme associative tra medici, del personale di studio e dell’assistenza infermieristica, delle attività domiciliari e del sostegno ai medici che operano nei piccoli comuni rischia di tradursi in maggiori difficoltà per i pazienti: più attese, meno servizi, minore assistenza per anziani e persone fragili e un ulteriore ricorso a pronto soccorso e ospedali.

La questione va affrontata per quello che è: non una semplice rivendicazione di categoria, ma un problema che riguarda direttamente la qualità dell’assistenza e il diritto dei cittadini a trovare risposte sul proprio territorio. Le condizioni in cui i medici di famiglia sono messi in grado di lavorare incidono inevitabilmente anche sulla qualità dei servizi che possono offrire.

Come amministratrice raccolgo quotidianamente le preoccupazioni e le difficoltà dei cittadini. So quanto conti poter contare su un medico di famiglia presente, su uno studio organizzato, su personale che supporti i pazienti e su un'assistenza domiciliare capace di raggiungere chi non può spostarsi. Per questo ritengo che le preoccupazioni espresse dai medici vadano ascoltate e che il confronto con la Regione debba riprendere, con l'obiettivo di trovare un accordo che non impoverisca i servizi, ma tenga conto delle reali esigenze dei territori.

La sanità territoriale non può essere considerata un ambito sul quale intervenire senza valutarne attentamente le conseguenze. Servono scelte che guardino ai bisogni reali delle persone, che valorizzino il lavoro dei professionisti e che garantiscano servizi accessibili e adeguati, oggi e negli anni a venire.Difendere la medicina di famiglia significa difendere il diritto alla cura, la dignità delle persone e il futuro delle nostre comunità.

Michelina Quitadamo, consigliera comunale