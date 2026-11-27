Appuntamento al Dalla Maurizio Lupinelli arriva al “Dalla” di Manfredonia giovedì 3 dicembre

Maurizio Lupinelli arriva al “Dalla” di Manfredonia giovedì 3 dicembre con “Finale di partita” di Beckett, rilettura scenica fra disabilità e inclusione

Il 2 dicembre Lupinelli inaugura il nuovo ciclo del “Circolo degli Eretici”

Un grande classico di Samuel Beckett è in programma per il secondo appuntamento di “Sconfina”, la stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, da Puglia Culture e da Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Giovedì 3 dicembre, alle ore 21.00, Maurizio Lupinelli, regista, attore, Premio Ubu e fondatore insieme a Marco Martinelli della pratica teatrale della non-scuola, arriva a Manfredonia con la sua compagnia Nerval Teatro per una rilettura di uno dei testi più rappresentati di Beckett: “Finale di partita”.

Lo spettacolo nasce dal lungo percorso di ricerca di Nerval Teatro sulla drammaturgia di Beckett, maturato attraverso diversi allestimenti, un dialogo costante con le diversità e un lavoro sperimentale con attori e attrici con disabilità.

La ripetizione, il gioco scenico, l’ironia e l’espressività dei corpi diventano così gli elementi fondamentali per affrontare il testo integrale dell’opera. In scena, accanto a Maurizio Lupinelli e Barbara Caviglia, ci sono gli attori con disabilità Carlo De Leonardo e Matteo Salza.

“Per anni abbiamo attraversato Beckett liberamente con i gruppi di attori con disabilità e abbiamo scoperto assieme che erano perfetti per i suoi personaggi stralunati. L’opera di Beckett è molto dogmatica e precisa, e il lavoro che ho condotto con gli attori è stato proprio quello di frantumare il testo, senza toccarlo, ma tentando di interpretarlo in maniera molto libera. Un rischio importante, ma anche una scommessa”, racconta Maurizio Lupinelli.

“Finale di partita” vede in scena quattro personaggi: due uomini, Hamm e Clov, e gli anziani genitori del primo, Nagg e Nell. Ognuno dei personaggi è costretto a vivere in una sorta di bunker, poiché l’ambiente esterno sembra essere andato distrutto a causa di una qualche non ben identificata catastrofe. Ciascuno è affetto da patologie che, in qualche misura, rendono difficile la sua esistenza. I quattro personaggi, nei loro dialoghi apparentemente assurdi, evocano un passato ormai lontano, quando fuori dal bunker l’ambiente non era così ostile come è in quel momento. La vita evocata sembra essere di gran lunga migliore rispetto all’esistenza che stanno vivendo dentro il bunker. A ben vedere, anzi, quella che vivono è una sorta di non-vita, scandita da ritmi e rituali sempre uguali a se stessi, senza alcun significato. A ogni modo, questa situazione sembra giungere a un cambio di rotta: Clov si mostra seriamente intenzionato a uscire dal bunker, lasciando solo Hamm, il quale nel corso della vicenda perde la madre Nell, senza tuttavia soffrirne. Dal canto suo, Hamm sembra accettare con totale indifferenza la dipartita di Clov, come se questa faccia inevitabilmente parte del “gioco” della vita.

“Finale di partita” è una produzione Nerval Teatro. Ideazione di Maurizio Lupinelli ed Elisa Pol. Con Barbara Caviglia, Carlo De Leonardo, Maurizio Lupinelli, Matteo Salza. Regia di Maurizio Lupinelli.

Maurizio Lupinelli, inoltre, sarà protagonista mercoledì 2 dicembre alle ore 20.00 presso lo Spazio Apocrifi di Marina del Gargano del primo incontro del nuovo ciclo del “Circolo degli Eretici”, il percorso di formazione del pubblico organizzato dagli Apocrifi in collaborazione con il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari che proporrà dialoghi e incontri con registi, attori, scrittori, intellettuali e artisti del nostro tempo.

Il costo dei biglietti per lo spettacolo è di 14 euro (platea primo settore), 12 euro (platea secondo settore), 8 euro (galleria).

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi, Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce, Manfredonia, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, 0884.532829 – 335.244843 – [email protected].



