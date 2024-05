Matteo Gentile: “Serve un piano strategico condiviso per il turismo di Manfredonia”

“Il turismo è una vocazione storica per Manfredonia, non è ancora diventato un asset economico strategico.” Le parole di Matteo Gentile, candidato come consigliere comunale nella Lista PD Manfredonia.

“Per provocare questa evoluzione bisognerà elaborare un Piano Strategico condiviso e partecipato grazie a cui individuare gli obiettivi di sistema del comparto turistico, le azioni necessarie a raggiungerli, gli investimenti materiali e immateriali da compiere. Un Piano Strategico integrato con quello della Regione Puglia e orientato alla ricerca e l’utilizzo razionale dei fondi della nuova programmazione.”

Prosegue Gentile: “Solo così Manfredonia potrà diventare una vera e propria destinazione turistica e sarà capace di mettere a frutto l’attrattività del patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico.”