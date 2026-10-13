Matrimonio a Prima Vista 17, anticipazioni 14 ottobre 2026: ecco le scelte finali delle tre coppie

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L’ottavo appuntamento di Matrimonio a Prima Vista 17, in onda mercoledì 14 ottobre 2026 su Real Time, porta finalmente le tre coppie davanti agli esperti per la scelta più temuta: continuare il matrimonio oppure separarsi. Intanto, le settimane di convivenza hanno messo alla prova equilibri fragili, sentimenti in crescita e paure che tornano a galla. Inoltre, ogni coppia arriva alla decisione con un bagaglio emotivo diverso, fatto di discussioni, aperture e momenti inattesi. Chi resterà sposato? Chi deciderà di chiudere la relazione? E quali sorprese emergeranno durante la scelta finale?

Fabio e Adele: tra distanze, incomprensioni e un finale inatteso

La scelta di Fabio Curcio e Adele De Vita arriva dopo una reunion che ha chiarito molte tensioni. Fabio, infatti, confessa ad Adele di non voler continuare la storia, spiegando agli esperti che i loro “tempi diversi” lo hanno bloccato. Inoltre, ammette di essere entrato in un “loop mentale” che lo ha portato a dare sempre meno proprio quando Adele chiedeva di più. Adele, dal canto suo, racconta di aver vissuto tutto con serietà e di aver percepito una mancanza di interesse da parte del marito, soprattutto nei momenti più delicati.

Tuttavia, gli esperti invitano entrambi a osservare le differenze comunicative che li hanno messi in difficoltà. Poi, arriva il punto più critico: la discussione sull’idea di un figlio. Fabio ribadisce che può immaginarsi padre solo quando amerà “talmente forte da voler corroborare quell’amore”. Infine, nonostante le distanze e le paure, Fabio mostra un’apertura e sorprende tutti: i due decidono di restare sposati per conoscersi meglio e capire se possono diventare una squadra.

Sonia e Fabrizio: tra paure, romanticismo e un sì che nasce lentamente

La storia tra Sonia Landolina e Fabrizio Schenardi è segnata dalle fragilità della donna, che teme di soffrire di nuovo dopo il divorzio. Intanto, Fabrizio prova a rassicurarla, usando anche il loro linguaggio in codice dei “fenicotteri” per smorzare le tensioni. Durante la gita a Superga, Sonia compie un gesto importante per aprirsi, ma questo genera nuovi dubbi in Fabrizio, che non capisce se la donna voglia davvero far funzionare la relazione.

Tuttavia, davanti agli esperti, Sonia riconosce che Fabrizio è “il romantico della coppia” e che grazie a lui ha ritrovato parti di sé che credeva chiuse. Inoltre, la donna affronta con maturità il tema della figlia di Fabrizio, mostrando sensibilità e rispetto. Poi, arriva il momento decisivo: Sonia confessa di essersi detta, durante una cena, che valeva la pena rischiare. Fabrizio, commosso, conferma di voler continuare. La coppia resta sposata e non restituisce le fedi.

Giulia e Ivan: un amore nato subito e confermato senza esitazioni

La scelta di Giulia Guidone e Ivan Mangiapane è la più serena della stagione. I due arrivano dagli esperti dopo aver adottato un gattino, segno di un progetto comune che cresce. Inoltre, entrambi riconoscono una forte affinità, anche sul piano intimo. Ivan racconta che Giulia è entrata nel cuore della sua famiglia, mentre lei confessa di essersi innamorata di un uomo che le ha fatto desiderare un futuro insieme.

Poi, Giulia finge per un attimo di voler divorziare, con la complicità di Favaretto, ma si tratta solo di uno scherzo. Infine, la coppia conferma senza esitazioni: Giulia e Ivan restano sposati e leggono una dedica agli esperti prima di iniziare la loro vita insieme fuori dal programma.