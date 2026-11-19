Spiagge Manfredonia, Valentino: "Pulizia delle spiagge non solo in estate"

"La tutela delle nostre spiagge non può essere una questione stagionale. Non possiamo ricordarci del nostro mare soltanto quando arriva l’estate. Il nostro litorale è un patrimonio di tutti e merita attenzione, rispetto e cura durante tutto l’anno"

La tutela delle nostre spiagge non può essere una questione stagionale. Non possiamo ricordarci del nostro mare soltanto quando arriva l’estate. Il nostro litorale è un patrimonio di tutti e merita attenzione, rispetto e cura durante tutto l’anno.

È con questa convinzione che abbiamo portato all’approvazione della Giunta comunale un progetto importante: 148.835 euro per la pulizia invernale degli arenili liberi di Manfredonia, attraverso un accordo quadro di due anni, con possibilità di estenderlo per un ulteriore anno.

Parliamo di oltre 8 chilometri di costa e circa 236.000 metri quadrati di spiagge. Un territorio importante, che ha bisogno di interventi programmati per rimuovere i rifiuti portati dalle mareggiate e quelli abbandonati, mantenendo le nostre spiagge pulite e decorose anche nei mesi invernali.

Ma questa scelta significa soprattutto una cosa: non dobbiamo intervenire soltanto quando si presenta un problema. Dobbiamo imparare a prevenire, programmare e prenderci cura del nostro territorio con continuità.

Il nuovo servizio affiancherà le attività che ASE svolge durante la stagione balneare, permettendoci di intervenire anche nei mesi autunnali e invernali, quando le mareggiate e l’abbandono dei rifiuti mettono a rischio l’ambiente costiero.

Naturalmente, le istituzioni devono fare la propria parte, ma serve anche la collaborazione di tutti. Il rispetto dei luoghi in cui viviamo è una responsabilità che riguarda ciascuno di noi.

Ringrazio gli uffici comunali e i tecnici che hanno lavorato alla preparazione del progetto. Adesso procederemo con gli adempimenti necessari per affidare il servizio, con l’obiettivo di avviare i primi interventi già nel mese di dicembre.

So bene che c’è ancora tanto da fare e che un singolo provvedimento non può risolvere tutti i problemi. Ma sono convinta che ogni passo concreto sia importante per migliorare la nostra città.

Una città più sostenibile non si costruisce con gli annunci, ma con il lavoro, la programmazione e la cura quotidiana di ciò che appartiene a tutti.

Rita VALENTINO - Assessora Comune di Manfredonia