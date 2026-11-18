Daniele Trigiani
Manfredonia, una targa in memoria di Daniele Trigiani
Manfredonia, una targa in memoria di Daniele Trigiani al campo di calcio della Sacra Famiglia
A cura di Ilsipontino
18 novembre 2026 15:29
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MANFREDONIA - Una targa in memoria di Daniele Trigiani sorgerà nel campo che ha amato sin da quando era bambino, ovvero quello della Sacra Famiglia.
La scelta è stata avallata dalla famiglia di Daniele, dai suoi genitori, e dal parroco della Parrocchia Sacra Famiglia, don Salvatore Miscio.