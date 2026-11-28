Manfredonia U14 campione con due giornate di anticipo
Vola alla fase regionale
🏆⚡️ L’UNDER 14 È CAMPIONE DEL GIRONE CON DUE GIORNATE D’ANTICIPO: SI VOLA ALLA FASE REGIONALE! ⚪️🔵
Sorrisi, abbracci e l’orgoglio di un gruppo straordinario! Grazie alla vittoria di oggi al “Miramare”, i nostri giovanissimi conquistano matematicamente il primo posto nel girone con due turni d’anticipo e volano alla Fase Regionale!
Complimenti a tutti i ragazzi, a mister Elia Gravinese, al collaboratore Francesco De Filippo ed a tutto lo staff per l’impegno costante e prezioso dietro le quinte.
Un grazie speciale anche a Michele Paglione per il graditissimo buffet offerto alla squadra per festeggiare tutti insieme questo splendido traguardo!🐬🎉🤍🩵
Una grande famiglia che cresce e vince insieme: avanti così, piccoli grandi delfini!
𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢𝗡𝗜𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢 𝟭𝟵𝟯𝟮 | 𝗦.𝗦. 𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟬𝟮𝟳 #seried #manfredonia #manfredoniacalcio #under14 settoregiovanile