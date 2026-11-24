Il bomber del Donia Manfredonia, senti Santarpia: "Ottimo campionato"

Parla il bomber del Manfredonia: "Stiamo facendo un ottimo campionato"

Durante la trasmissione LuNeDì Puglia di Antenna Sud, è intervenuto il calciatore del Manfredonia Antonio Santarpia

“Stiamo facendo un ottimo campionato: sicuramente potevamo fare di più in delle partite dove abbiamo perso qualche punto. La sconfitta contro la Palmese per 4-1 sicuramente è stato un brutto falso, ma ieri ci siamo ripresi subito. Dobbiamo trovare una maggiore continuità, perché non possiamo essere così altalenanti. Contro la Palmese abbiamo avuto il 70% di possesso palla, ma loro sono stati bravi a colpire nelle poche occasioni che hanno avuto”



“In ogni partita che facciamo cerchiamo di crederci fino alla fine. Questo è un campionato piuttosto difficile perché puoi vincere e perdere contro chiunque. L’importante è lottare su ogni pallone. Quest’anno non c’è una squadra in grado di ammazzare il campionato; davanti siamo in tante raccolte in pochi punti. Sui miei gol? Spero di arrivare in doppia cifra, poi vediamo”



Fonte: AntennaSud