Robin Manfredonia, oggi l’inaugurazione del murales per Umberto Robin

Sarà un momento di memoria, emozione e condivisione.

Abbiamo avuto il privilegio di conoscere Umberto.



Il suo sorriso, la sua generosità e il modo in cui riusciva a donare speranza agli altri sono ricordi che porteremo sempre con noi. Per tanti era Robin: un ragazzo capace di trasformare ogni gesto in qualcosa di speciale.



Oggi quel ricordo prende forma in un murales che non è solo un’opera d’arte, ma un simbolo di affetto, memoria e gratitudine. Un luogo dove fermarsi, guardare e ricordare che alcune persone continuano a vivere attraverso ciò che hanno lasciato nel cuore degli altri.



📅 Venerdì 27 novembre

🕖 Ore 19:00



Vi aspettiamo per condividere insieme un momento che appartiene a tutta la città, dedicato a Umberto Leone e alla sua straordinaria eredità umana.



Un ringraziamento speciale allo street artist Giuseppe De Martino, in arte AMED, per aver trasformato questo ricordo in un’opera destinata a rimanere nel tempo.





Sarà un momento di memoria, emozione e condivisione.



Vi aspettiamo.