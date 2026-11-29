Siponto
Manfredonia, malore sul lungomare di Siponto. Morto un uomo
Secondo le prime informazioni la vittima svolgeva attività fisica sul lungomare di Siponto
A cura di Ilsipontino
29 novembre 2026 13:50
Aggiungici a Fonti Google Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google Seguici su Google Seguici su Google News Seguici su Google News
Manfredonia - Tragedia sul lungomare di Siponto dove un uomo ha perso la vita a seguito di un malore.
I fatti sono avvenuti questa mattina.
Secondo le prime informazioni, la vittima stava svolgendo attività fisica.
Condoglianze ai familiari dell’uomo.