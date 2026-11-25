Gradinata Est Manfredonia, la Gradinata Est resta fuori anche nella gara contro il Martina

La scelta del tifo organizzato sipontino

La Gradinata Est Manfredonia resterà fuori anche nella gara contro il Martina.

La scelta è stata spiegata da un comunicato pubblicato questa mattina sulla pagina ufficiale del movimento.

"La linea della Gradinata Est non cambia. Dopo lo sfratto dal nostro settore e un regolamento scritto per snaturare il modo di vivere lo stadio, ribadiamo la nostra scelta: sugli spalti del Miramare non ci saremo. Invitiamo tutta la tifoseria sipontina a restare fuori con noi e a disertare, perché accettare queste imposizioni significa legittimare chi vuole una piazza addomesticata.



Resta l’assordante silenzio di una società che quando c’era da incassare la spinta per la campagna abbonamenti sapeva dove trovarci, ma quando serve difendere la propria gente preferisce voltarsi dall’altra parte. E a chi pensa che il peso e la dignità della Gradinata Est si possano spostare di settore o mettere a norma con quattro regole diciamo che non ha capito nulla di questa tifoseria.



Il nostro sostegno al Manfredonia non è mai stato in discussione e non lo sarà certo per un cancello chiuso o un settore negato. Fuori dallo stadio ci saremo, compatti e presenti, a far sentire la nostra vicinanza, il nostro calore e la nostra identità a chi scende in campo e a chi vive questi colori senza filtri. E in trasferta ci siamo sempre, ovunque, macinando chilometri, affrontando sacrifici e lasciando la voce per questi colori, perché la nostra appartenenza non ha bisogno di permessi o recinti per esistere".