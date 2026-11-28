Serie D Manfredonia, doppio turno di fuoco

Manfredonia sfida Martina e Brindisi in un doppio turno di fuoco

Il Manfredonia di Ciaramella è atteso da un doppio turno importante contro le due big pugliesi in lotta per la vittoria del campionato, insieme alla Virtus Francavilla: Martina e Brindisi.

Contro il Martina, domani, servirà una grande prestazione, anche se la squadra della Valle d'Itria non vince da circa un mese e nelle ultime tre ha perso contro Palmese e Melfi, pareggiando l'ultima proprio contro il Brindisi.

Gli uomini di mister Taurino, invece, contano su un organico extra large e costruito per vincere il campionato, dove trova spazio anche l'ex Urain, che si è sbloccato proprio contro il Martina nell'ultima gara terminata 1-1.