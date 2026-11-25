Consiglio Comunale
Manfredonia, convocato consiglio comunale per il 30 novembre
Con tre ordini del giorno
A cura di Ilsipontino
25 novembre 2026 17:08
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Si comunica che il giorno 30 Novembre 2026 alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, per la trattazione dei seguenti
Ordini del giorno:
Approvazione verbali della seduta di Consiglio Comunale del 30 Ottobre 2026 e del 03, 06 e 12 Novembre 2026 - Art. 65 Regolamento del Consiglio Comunale;
Variazione alla Nota di aggiornamento al DUP (NADUP) e al Bilancio di Previsione 2026-2028 Annualità 2026-2027-2028;
Espropriazione suolo per costruzione Asilo Nido in Via Coppa del Vento censito al foglio 38 ex particella 838. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'Art. 194, Lett.D) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. ;