Manfredonia, case popolari: online la domanda per cambiarla
Bando per la mobilità all'interno di alloggi ERP di proprietà di Arca, ai sensi della L.R. del 07/04/2014, n. 10 E SS.MM.II. Online l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande
E’ pubblicato a far data dal 25.11.2026 (dalle ore 10:00), l’Avviso Pubblico per presentare la domanda per la mobilità all’interno di alloggi di ERP, ai sensi della L.R. n.10/2014 e ss.mm.ii.
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate, pena l’esclusione, solo su modulo online, raggiungibile all’indirizzo: https://bacopa.it/?mod=mnflr1025, con l’indicazione di tutti i dati richiesti e presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 09.01.2027 (termine entro il quale verrà automaticamente chiusa la piattaforma informatica).
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