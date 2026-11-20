M5S Manfredonia M5S Manfredonia: "Chiediamo nuove piantumazioni di alberi"

Il comunicato del Movimento 5 Stelle: "Meno alberi meno futuro"

M5S MANFREDONIA: «MENO ALBERI, MENO FUTURO: CHIEDIAMO NUOVE PIANTUMAZIONI»

🌳 ALBERI PER IL FUTURO – Manfredonia



Nell'ambito della Giornata nazionale del Movimento 5 Stelle “Alberi per il Futuro”, il Gruppo Territoriale M5S di Manfredonia, insieme al nostro consigliere comunale Gianluca Totaro, rinnova il proprio impegno per la tutela dell'ambiente e del verde urbano, aderendo all'iniziativa nazionale che promuove la cura del territorio e la partecipazione attiva dei cittadini. 🌱



Il verde urbano rappresenta una risorsa essenziale per la salute dei cittadini, la qualità dell'aria e il benessere della comunità. In una città come Manfredonia, sempre più esposta alle conseguenze dell'aumento delle temperature e dei cambiamenti climatici, la tutela del patrimonio arboreo deve diventare una priorità.

Gli alberi non sono semplici elementi di arredo urbano: contribuiscono ad abbassare le temperature, offrono ombra, assorbono CO₂, migliorano la qualità dell'aria e rendono gli spazi pubblici più vivibili. Investire nel verde significa quindi investire nella salute e nel futuro della città.



I dati citati dall'Agenzia americana per la protezione dell'ambiente evidenziano che la temperatura dell'aria lungo un viale alberato può raggiungere i 27,4 gradi, contro i 37,3 gradi di una strada priva di alberature.



La campagna, giunta all'undicesima edizione, è collegata al progetto nazionale “Città che respirano”, nato dal percorso partecipativo di Nova, che punta alla piantumazione di 58,9 milioni di nuovi alberi in Italia.



«Manfredonia ha bisogno di una vera politica ambientale. Chiediamo un piano concreto di nuove piantumazioni, la salvaguardia degli alberi esistenti, una manutenzione costante del verde pubblico e una maggiore attenzione agli spazi verdi nei quartieri. Ogni albero perso è una risorsa in meno per la comunità. Non basta parlare di sostenibilità: servono programmazione, interventi e responsabilità».



Non si tratta soltanto di un impegno a parole. Il nostro consigliere comunale Gianluca Totaro ha già portato la questione all'attenzione del Consiglio comunale attraverso due interpellanze dedicate al tema del verde pubblico e della tutela del patrimonio arboreo cittadino. Continueremo a seguire la vicenda e a sollecitare l'Amministrazione affinché alle richieste seguano risposte e interventi concreti.

La tutela dell'ambiente deve essere un impegno quotidiano che coinvolga istituzioni, cittadini e associazioni. Occorre costruire una città più verde, più fresca e più attenta alla qualità della vita.

Meno alberi significa meno ombra, meno salute e meno futuro. Manfredonia ha bisogno di più verde, non di meno alberi.