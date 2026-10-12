Lo Stato delle Cose, ospiti e anticipazioni 12 ottobre: nuove verità su David Rossi e ombre sull’attentato a Ranucci

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Il nuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose, in onda lunedì 12 ottobre alle 21.15 su Rai 3, si annuncia esplosivo. La puntata mette insieme quattro inchieste delicate. Si torna sul caso David Rossi, si approfondiscono le infiltrazioni mafiose negli ospedali di Palermo, si analizzano le ombre sull’attentato a Sigfrido Ranucci e si riaprono domande sul caso Garlasco. Intanto, arrivano ospiti pronti a portare documenti, testimonianze e nuovi elementi. Così la puntata si prepara a svelare dettagli che potrebbero cambiare tutto.

Lo Stato delle Cose, Caso David Rossi: nuove perizie dei Ris e un possibile legame con la ’ndrangheta

La serata parte dal caso David Rossi. Le nuove perizie dei Ris e gli accertamenti della Commissione Parlamentare d’Inchiesta aprono scenari inediti. Infatti, emergono dettagli che potrebbero collegare la morte del manager del Monte dei Paschi di Siena alla ’ndrangheta. È un’ipotesi che, se confermata, cambierebbe radicalmente la lettura del caso dopo tredici anni. In studio arrivano Gianluca Vinci, presidente della Commissione, e Carmelo Miceli, avvocato della famiglia Rossi. Con loro si entra nel cuore delle nuove analisi. Inoltre, si chiarisce quali elementi potrebbero portare a una svolta.

Infiltrazioni mafiose negli ospedali di Palermo: l’inchiesta che coinvolge Armao

Subito dopo, Giletti apre il capitolo dedicato agli ospedali di Palermo. L’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nei servizi di pulizia continua a crescere. In particolare, il filone si intreccia con l’indagine per corruzione che ha coinvolto l’ex vicepresidente della Regione Sicilia Gaetano Armao. Ospite in studio Ismaele La Vardera, giornalista e deputato regionale. Porta nuovi elementi, racconta retroscena e spiega come la criminalità organizzata sarebbe riuscita a inserirsi negli appalti. Così il quadro diventa più ampio e più inquietante.

Attentato a Sigfrido Ranucci: ombre, affari internazionali e il ruolo di Lavitola

La puntata prosegue con il caso Sigfrido Ranucci. A un anno dall’esplosione della cosiddetta “bomba d’amore”, restano molte ombre. Valter Lavitola è in carcere, ma la vicenda non è chiusa. Anzi, si allarga. Emergono nuove rivelazioni sulla rete di affari internazionali del faccendiere campano. In studio ci sono Nello Trocchia e Francesco Borgonovo. Analizzano documenti, contatti e movimenti che potrebbero spiegare il contesto dell’attentato. Di conseguenza, la storia assume contorni più complessi.

Lo Stato delle Cose, Caso Garlasco: analisi Ris mai comunicate e domande che tornano a galla

Infine, Giletti riapre il caso Garlasco. Le indagini del Ris di Parma del 2007 tornano al centro della scena. Secondo le anticipazioni, alcune analisi avrebbero avuto esiti negativi mai comunicati. È un punto cruciale. Perché quei risultati non furono resi noti? In studio intervengono Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, e Umberto Brindani, direttore di Gente. Con loro si ricostruisce ciò che accadde. Inoltre, si prova a capire se quelle omissioni possano cambiare la percezione del caso.