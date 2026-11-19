25 novembre Lo sport scende in campo contro la violenza sulle donne

UISP Foggia-Manfredonia promuove due giornate di sensibilizzazione a San Giovanni Rotondo e Foggia: «A passo veloce contro gli stereotipi di genere. Lo sport non ha genere».

25 NOVEMBRE, LO SPORT SCENDE IN CAMPO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.

UISP Foggia-Manfredonia promuove due giornate di sensibilizzazione a San Giovanni Rotondo e Foggia: «A passo veloce contro gli stereotipi di genere. Lo sport non ha genere».



Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.



​Ogni anno, il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 (risoluzione 54/134). Questa ricorrenza non è soltanto un momento simbolico, ma un richiamo urgente a riconoscere e contrastare una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e radicate a livello globale.



​Perché proprio il 25 novembre?

​La data fu scelta in memoria delle sorelle Mirabal (Patria, Minerva e Maria Teresa), tre attiviste politiche della Repubblica Dominicana. Il 25 novembre 1960, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono intercettate, torturate e uccise dagli agenti del dittatore Rafael Leónidas Trujillo. Il loro sacrificio divenne un simbolo internazionale della resistenza contro l'oppressione e la violenza di genere.



​L'impegno sul territorio: "A passo veloce contro gli stereotipi di genere"

​In occasione di questa ricorrenza, il Comitato UISP (Sportpertutti) di Foggia-Manfredonia, insieme alle istituzioni locali e alle realtà associative, promuove un doppio appuntamento di sensibilizzazione sul territorio sotto il claim "A passo veloce contro gli stereotipi di genere" e "Lo sport non ha genere":

​Martedì 24 novembre – San Giovanni Rotondo: con il patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo, la giornata si apre alle ore 10:00 presso il Giudice di Pace con una marcia che coinvolge alunni e docenti degli Istituti Superiori, seguita alle 11:00 da un incontro-dibattito presso il Chiostro Comunale.

​Mercoledì 25 novembre – Foggia: in collaborazione con il Comune di Foggia e l'I.T.E.T. "Blaise Pascal", l'iniziativa prosegue con la "Maratona dello Sport contro le discriminazioni" moderata dalla Presidente del Comitato UISP Foggia-Manfredonia, Nancy Zorretti. Il programma pomeridiano prevede:

​17:00 – Saluti istituzionali.

​17:15 – "Il ruolo dell'associazionismo e dello sport nella formazione dell'identità" (Dott.ssa Adelaide Capuano).

​17:30 – "Essere se stessi, diventare insieme" (Dott.ssa Jole Figurella e Dott.ssa Rita Mundi).

​17:45 – "La prima difesa è prevenire" (Maestro Luigi Carulli).

​18:00 – Storie di vita.

​18:15 – "Il silenzio che uccide" (Dott.ssa Rita Montrone, Commissario Capo della Polizia di Stato in quiescenza).

​18:30 – Lezioni pratiche di difesa personale a cura del Maestro Mario Cagiano (Responsabile Provinciale di Difesa Personale) e della Maestra Antonella Russi (Responsabile Regionale di Difesa Personale).

​L'evento di Foggia vede inoltre la partecipazione e il sostegno di numerose realtà del volontariato e dell'associazionismo locale, tra cui A.N.D.O.S. (Comitato di Foggia), E.R.A. Foggia, G.A.V. Pompieri Foggia, Associazione Prima Vela Foggia, N.I.T.A., Coordinamento Italiano Sicurezza Ambientale e Il Cuore Foggia.

​Nota utile: In Italia, per chiedere aiuto o segnalare situazioni di violenza o stalking, è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito di pubblica utilità 1522, disponibile in più lingue e collegato alla rete dei centri antiviolenza.

Non ci resta che invitarvi tutti a questi appuntamenti significativi.