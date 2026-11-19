Lo sport scende in campo contro la violenza sulle donne
UISP Foggia-Manfredonia promuove due giornate di sensibilizzazione a San Giovanni Rotondo e Foggia: «A passo veloce contro gli stereotipi di genere. Lo sport non ha genere».
25 NOVEMBRE, LO SPORT SCENDE IN CAMPO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.
UISP Foggia-Manfredonia promuove due giornate di sensibilizzazione a San Giovanni Rotondo e Foggia: «A passo veloce contro gli stereotipi di genere. Lo sport non ha genere».
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
Ogni anno, il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 (risoluzione 54/134). Questa ricorrenza non è soltanto un momento simbolico, ma un richiamo urgente a riconoscere e contrastare una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e radicate a livello globale.
Perché proprio il 25 novembre?
La data fu scelta in memoria delle sorelle Mirabal (Patria, Minerva e Maria Teresa), tre attiviste politiche della Repubblica Dominicana. Il 25 novembre 1960, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono intercettate, torturate e uccise dagli agenti del dittatore Rafael Leónidas Trujillo. Il loro sacrificio divenne un simbolo internazionale della resistenza contro l'oppressione e la violenza di genere.
L'impegno sul territorio: "A passo veloce contro gli stereotipi di genere"
In occasione di questa ricorrenza, il Comitato UISP (Sportpertutti) di Foggia-Manfredonia, insieme alle istituzioni locali e alle realtà associative, promuove un doppio appuntamento di sensibilizzazione sul territorio sotto il claim "A passo veloce contro gli stereotipi di genere" e "Lo sport non ha genere":
Martedì 24 novembre – San Giovanni Rotondo: con il patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo, la giornata si apre alle ore 10:00 presso il Giudice di Pace con una marcia che coinvolge alunni e docenti degli Istituti Superiori, seguita alle 11:00 da un incontro-dibattito presso il Chiostro Comunale.
Mercoledì 25 novembre – Foggia: in collaborazione con il Comune di Foggia e l'I.T.E.T. "Blaise Pascal", l'iniziativa prosegue con la "Maratona dello Sport contro le discriminazioni" moderata dalla Presidente del Comitato UISP Foggia-Manfredonia, Nancy Zorretti. Il programma pomeridiano prevede:
17:00 – Saluti istituzionali.
17:15 – "Il ruolo dell'associazionismo e dello sport nella formazione dell'identità" (Dott.ssa Adelaide Capuano).
17:30 – "Essere se stessi, diventare insieme" (Dott.ssa Jole Figurella e Dott.ssa Rita Mundi).
17:45 – "La prima difesa è prevenire" (Maestro Luigi Carulli).
18:00 – Storie di vita.
18:15 – "Il silenzio che uccide" (Dott.ssa Rita Montrone, Commissario Capo della Polizia di Stato in quiescenza).
18:30 – Lezioni pratiche di difesa personale a cura del Maestro Mario Cagiano (Responsabile Provinciale di Difesa Personale) e della Maestra Antonella Russi (Responsabile Regionale di Difesa Personale).
L'evento di Foggia vede inoltre la partecipazione e il sostegno di numerose realtà del volontariato e dell'associazionismo locale, tra cui A.N.D.O.S. (Comitato di Foggia), E.R.A. Foggia, G.A.V. Pompieri Foggia, Associazione Prima Vela Foggia, N.I.T.A., Coordinamento Italiano Sicurezza Ambientale e Il Cuore Foggia.
Nota utile: In Italia, per chiedere aiuto o segnalare situazioni di violenza o stalking, è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito di pubblica utilità 1522, disponibile in più lingue e collegato alla rete dei centri antiviolenza.
Non ci resta che invitarvi tutti a questi appuntamenti significativi.