Meteo L'inverno arriva ai primi di dicembre?

Assalto dell'inverno nei primi giorni di dicembre: le ultime

Secondo le ultime di MeteoLive nei primi giorni di dicembre una consistente massa d’aria molto fredda attualmente in fase di accumulo sull’Europa nord-orientale potrebbe tentare una discesa verso le nostre latitudini.

Le aree che, statisticamente, avrebbero maggiori possibilità di beneficiare di eventuali nevicate a bassa quota sarebbero il Nord Italia e le regioni adriatiche, naturalmente più esposte agli afflussi continentali. Meno favorite, almeno in una prima fase, risulterebbero invece le regioni tirreniche, che spesso necessitano di incastri barici differenti per vivere episodi nevosi significativi.

L’inverno meteorologico è dunque pronto a lanciare i primi segnali. Per eventuali dettagli su freddo e neve serviranno ancora alcuni giorni, ma i movimenti in area europea meritano già ora la massima attenzione.