Libera – Il caso Elena Palma: cast, trama, anticipazioni e quando va in onda su Rai 1

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Libera sta per tornare su Rai 1 con una nuova storia che promette tensione, emozione e un equilibrio ancora più marcato tra crime, dramma e commedia. La serie, interpretata da Lunetta Savino e Matteo Martari, riparte con il caso di Elena Palma, un processo destinato a monopolizzare la scena e a mettere alla prova la giudice Libera Orlando. La seconda stagione arriva in prima serata da domenica 25 ottobre, con sei episodi che cambiano l’impianto narrativo rispetto al primo capitolo. A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa racconta il nuovo caso? quali personaggi tornano? chi entra nel cast? e quali luoghi saranno al centro della storia?

Libera: la trama del caso Elena Palma e le nuove tensioni narrative

È passato del tempo dall’ultima volta che il pubblico ha incontrato la giudice Libera Orlando, oggi presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste. La sua vita professionale è cambiata, ma la sua integrità resta intatta. Il nuovo caso che le viene affidato riguarda un giovane rapper accusato del femminicidio di Elena Palma. Le prove sembrano schiaccianti, ma troppi dettagli non tornano. Libera sente che qualcosa non quadra e decide di scavare più a fondo.

Accanto a lei c’è ancora Pietro Zanon, interpretato da Matteo Martari, che nel frattempo ha ritrovato sua figlia Clara e vuole diventare il padre che le è mancato. Il caso però si intreccia con una testimone decisiva, una giovane donna che entrerà nella vita di Pietro creando nuove tensioni familiari. Clara teme di perdere il padre appena ritrovato, mentre Pietro si trova diviso tra il ruolo di genitore e un sentimento inatteso.

A Trieste arriva anche Cesare Scuderi, magistrato palermitano e vecchia conoscenza di Libera. Tra i due c’è un conto in sospeso che torna a galla proprio mentre Scuderi conduce un’indagine segreta destinata a incrociarsi con il caso Palma. Le loro strade si intrecciano, costringendoli a collaborare nonostante le ferite del passato.

La seconda stagione punta su un racconto più corale: il processo diventa il filo conduttore, mentre le vite dei protagonisti continuano a evolversi. Nuovi equilibri, nuove verità e nuovi rischi si affacciano nella storia, rendendo ogni episodio più denso e imprevedibile.

Libera: il cast della nuova stagione e le novità

Il cuore della serie resta la coppia formata da Lunetta Savino e Matteo Martari, una “strana coppia” che ha conquistato il pubblico grazie alla chimica naturale e alla capacità di fondere ironia e profondità emotiva. Savino porta sullo schermo una giudice umana, rigorosa e capace di ascoltare. Martari aggiunge complessità, fragilità e un percorso personale che continua a evolversi.

Tra le novità del cast arrivano Neva Leoni, Gaetano Aronica e Gaetano Bruno. Leoni interpreta la testimone chiave del processo, un personaggio che avrà un ruolo centrale nella stagione e che intreccerà un nuovo percorso narrativo con Pietro. Aronica e Bruno arricchiscono il quadro investigativo e giudiziario, portando nuove dinamiche e nuovi conflitti.

La produzione è firmata 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, con la regia di Gianluca Mazzella, che ha spinto ancora di più sull’alternanza tra commedia e dramma. Il produttore Matteo Levi ha definito questa stagione “ancora migliore della prima”, auspicando che la serie possa diventare un progetto di lunga durata.

Libera: location e quando va in onda su Rai 1

La serie continua a valorizzare Trieste, città che nella prima stagione ha conquistato il pubblico con la sua atmosfera sospesa tra mare, vento e architetture mitteleuropee. Anche nei nuovi episodi la città diventa parte integrante del racconto, con aule di tribunale, strade, piazze e scorci che amplificano la tensione narrativa. Le riprese hanno coinvolto anche altre località del Friuli Venezia Giulia, confermando la scelta di un’ambientazione forte e riconoscibile.

Libera – Il caso Elena Palma andrà in onda in prima serata su Rai 1 da domenica 25 ottobre, con sei episodi da 50 minuti ciascuno. La serie è stata presentata in anteprima all’Italian Global Series Festival di Riccione, dove ha raccolto grande attenzione e aspettative.

Il nuovo caso, le nuove dinamiche familiari e l’arrivo di personaggi inattesi promettono una stagione intensa, capace di unire crime, dramma e commedia con un equilibrio ancora più raffinato.